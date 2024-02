Atentat cu bombă la o brutărie în estul ocupat al Ucrainei: 28 de persoane au murit VIDEO

Serviciile de urgenţă ruse au anunțat duminică, 4 februarie, că bilanțul atacului de sâmbătă, atribuit Ucrainei, asupra unei brutării din oraşul ocupat Lissichansk, în estul ţării, a crescut la 28 de morţi, inclusiv un copil.

Aceeaşi sursă a publicat o înregistrare video cu salvatorii care lucrează în întuneric, extrăgând un cadavru dintre dărâmături.

UKRAINIAN TERROR ATTACK IN DONBASS

15 are now confirmed dead after a US-supplied HIMARS strike on a bakery in Lisichansk in the Lugansk People’s Republic.

Another day, another Western war crime against the civilian population of Donbass carried out with impunity. pic.twitter.com/py3SMS0ZGT