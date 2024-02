O dronă ucraineană a „descoperit” un hangar cu tancuri rusești. Rezultatul: cu 5.000 de dolari s-au distrus vehicule de milioane de dolari VIDEO

O dronă ucraineană a „descoperit” pe front un hangar în care erau staționate mai multe vehicule militare rusești.

Rezultatul a fost distrugerea a nu mai puțin de 10 astfel de vehicule, în valoare totală de milioane de dolari.

Pentru acest atac, ucrainenii au folosit drone în valoare de aproximativ 5.000 de dolari.

Dronele ucrainene au distrus două camioane militare, două tancuri T72, un blindat Terminator, un vehicul GAZelle, trei vehicule blindate BMP și două vehicule militare Ural.

In one day, fighters of the Bulava shock unit from the Khmelnytsky OPBr used drones worth 200,000 hryvnias and burned Russian equipment worth tens of millions of dollars ❗️

Two C60 installations based on ZIL

Two T72 tanks

BMP-3

Rare Terminator armored fighting vehicle

Gazelle… pic.twitter.com/dn11OpkkY0