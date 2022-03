Fetița care s-a născut într-un apartament zguduit de bombe din Ucraina: ”Era primul meu copil și nu știam nimic”

Anna Timcenko era speriată. Era în travaliu de ore în şir, dar oraşul ei natal era bombardat şi apartamentul ei se zguduia. Ea şi soţul ei erau blocaţi fără electricitate, apă curentă sau medic.

Micul oraş Bucea, la 30 km de capitala Kiev, era ţinţa bombardamentelor încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, scrie BBC.

Anna, în vârstă 21, împreună cu soţul şi fratele ei, se refugiaseră anterior în subsolul blocului lor. Dar când curentul electric a fost întrerupt şi încălzirea a încetat să mai funcţioneze, subsolul a fost cufundat în întuneric şi era un frig înfiorător.

Volodimir, soţul Annei, era sfâşiat între a rămâne în Bucea sau a încerca să fugă. Când au încercat în sfârşit să scape cu maşina, au fost nevoiţi să se întoarcă în momentul în care au auzit că o coloană de vehicule militare ruseşti se îndrepta spre ei.

"Atunci am decis să rămânem în apartament”, a declarat Anna pentru BBC. "Am preferat să nasc acasă şi nu într-un subsol prăfuit. Am avut dificultăţi de respiraţie, mă dor plămânii".

Când a intrat în travaliu, seara târziu, pe 7 martie, şi-a chemat vecinii pentru ajutor. Au fost de acord să vină, dar niciunul dintre ei nu avea experienţă medicală.

Viktoria Zabrodskaya, vecina de 49 de ani a Annei, a declarat pentru BBC că era îngrijorată că, dacă ceva nu merge bine, nu va şti ce să facă.

Camera era luminată cu lumânări şi singura apă disponibilă era cea îngheţată din sticle.

"Nu mi-am imaginat niciodată că voi naşte în astfel de condiţii”, spune Anna. "A fost de domeniul fantasticului. Era primul meu copil şi nu ştiam nimic".

În disperare, vecinii Annei au încercat să contacteze personal medical, dar semnalul telefonic era slab. În cele din urmă, au reuşit să ia legătura cu un medic ginecolog din Bucea. A fost de acord să vină, dar nu a apărut niciodată.

Mai târziu în acea zi, el a trimis un mesaj cu scuze şi a explicat că a fost oprit de o patrulă rusă care i-a stricat telefonul.

Vecinii Annei urmau să ajute singuri la naşterea copilului. Doar una dintre ele - Irina Yazova - avea ceva cunoştinţe medicale.

"Când a ieşit capul copilului, ne-am speriat”, spune Viktoria. "Era albastră şi nu ştiam ce să facem. Apoi Irina a întors uşor capul bebeluşului şi a ieşit. Ea nu a plâns la început - am început să o lovim uşor, apoi a plâns şi ne-am bucurat cu toţii".

Soţul Volodimir a izbucnit în lacrimi de fericire şi de uşurare pentru fetiţa Alisa, care s-a născut pe 8 martie - Ziua Internaţională a Femeii.

