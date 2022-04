Preşedintele Parlamentului European Roberta Metsola a anunţat joi seară, 30 martie, pe Twitter, că este "în drum spre Kiev".

"Sunt în drum spre Kiev", a scris Metsola în engleză şi ucraineană, pe Twitter, în care apare în faţa a ceea ce pare a fi un vagon de tren.

Roberta Metsola a fost aleasă preşedintă a Parlamentului European la 18 ianuarie şi va fi primul lider al unei instituţii europene care va vizita capitala Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în 24 februarie.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Înaintea ei, premierii polonez, ceh şi sloven s-au deplasat la Kiev, în 15 martie. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala şi Janez Jansa s-au întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu premierul Denis Şmigal.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ