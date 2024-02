Armata rusă a înregistrat pe video cu eșecul grandios al propriului sistem de apărare aeriană din Crimeea. În imagini, rachetele Storm Shadow zboară deasupra sistemelor rusești de apărare aeriană, care nu sunt capabile să le intercepteze.

Filmări exclusive au fost publicate pe 6 februarie de către canalul Telegram „Dosar spion”. În postare se susține că videoclipul a fost filmat pe 31 ianuarie în Crimeea.

Amintim că în această zi, aerodromul Belbek, unde sunt staționate avioanele militare rusești, a intrat sub focul de rachete ucrainene.

În videoclip, rachetele zboară direct peste sistemele antiaeriene S-400. Un militar rus râde isteric, urmărind racheta Storm Shadow cu exclamații și cuvintele obscene.

"Această rachetă se îndreaptă către aerodromul Belbek și mai târziu va lovi postul de comandă al Regimentului 38 Aviație. 31/01/2024. Undeva în Crimeea ", scrie canalul de Telegram.

Filmarea a fost comentată de celebrul expert rus Yan Matveev. El a afirmat că sistemul rus de apărare aeriană din Crimeea este depășit.

„Trupele ruse de apărare aeriană urmăresc rachetele de croazieră în zbor. Lansatoarele S-400 sunt vizibile în fundal. La această distanță și altitudine, ei nu ar trebui să-și lanseze rachetele, dar ar fi trebuit să o doboare. Sau undeva în apropiere ar fi trebuit să existe un "Panțir-S1" care acopere bateria. Nimic din toate acestea nu este vizibil", a remarcat expertul.

