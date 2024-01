Ce ne scapă în înțelegerea amenințării reprezentate de Putin: "Un război între NATO și Rusia ar lua o formă complet diferită"

Un expert norvegian în strategii de apărare militară a analizat pericolul potențial al unui confruntări armate între Rusia și NATO.

Fabian Hoffmann este de părere că suntem mai aproape de un război cu Rusia decât își dau seama majoritatea oamenilor că fereastra de timp pe care Occidentul o are pentru a se pregăti este foarte scurtă: "Avem, în cel mai bun caz, 2-3 ani pentru a restabili descurajarea față de Rusia".

"O greșeală comună în analizarea amenințării reprezentate de Rusia este căderea în capcana „imaginii în oglindă”. Aceasta înseamnă să presupunem că Rusia vede un potențial conflict cu noi în același mod în care vedem noi un potențial conflict cu ei. Nimic mai departe de adevăr.

În plus, este important să fii precaut în a extrapola prea multe lecții din Ucraina și a presupune că un război cu Rusia s-ar desfășura într-o manieră similară, deși la scară mai mare. În realitate, un război între NATO și Rusia ar lua probabil o formă complet diferită.

Rusia nu plănuiește tipul de război convențional la scară largă cu NATO pe care îl vedem în prezent în Ucraina și pentru care ne pregătim, în primul rând. Deja înainte de a suferi pierderi substanțiale pe câmpul de luptă din Ucraina, Rusia știa că va fi inferioară într-un astfel de scenariu.

Gândirea rusă despre un război cu NATO se învârte în jurul conceptului de control al escaladării conflictului. Obiectivul principal al Rusiei într-un război cu NATO este de a gestiona eficient potențialele consecințe și de a pune capăt războiului în condiții care sunt favorabile Rusiei.

Încheierea ostilităților devreme este necesară, având în vedere că Rusia trebuie să-și asigure victoria înainte ca superioritatea convențională a NATO să se manifeste, în special cea a Statelor Unite. Două concepte cheie joacă un rol crucial: loviturile de intimidare și sanctuarizarea agresivă.

În loc să învingă complet NATO într-un război la sol prelungit, similar cu ceea ce vedem în Ucraina, doctrina rusă sugerează că Rusia ar încerca, semnalând capacitatea de a provoca progresiv daune mai mari, să constrângă NATO să se supună.

Acest lucru ar presupune în prima fază a conflictului, în special, lovituri la mare distanță împotriva infrastructurii civile critice din țările europene NATO. Mesajul către guvernele NATO: „Nu veniți în sprijinul aliaților voștri est-europeni, decât dacă doriți să vă vedeți populația suferind”.

Simultan, Rusia își va extinde umbrela nucleară asupra oricărui teritoriu NATO pe care a reușit să-l captureze într-un asalt inițial. Acest lucru trimite un al doilea mesaj: „Orice efort de a recuceri acel teritoriu, în special de către forțele externe NATO (SUA), va avea ca rezultat o escaladare nucleară”.

Teama psihologică de escaladare, care poate duce în cele din urmă la pagube inacceptabile, ar trebui să deschidă ușa pentru negocieri despre viitorul NATO și arhitectura de securitate în Europa - desigur, în condițiile Rusiei.

Acest scenariu nu presupune un concurs de forțe militare, ci în primul rând o competiție de asumare a riscurilor. Întrebarea devine: cine va fi primul care va da înapoi atunci când se va confrunta cu perspectiva unui război la scară largă, inclusiv cu potențiale schimburi de focoase nucleare strategice?

După cum știu istoricii Războiului Rece, echilibrul puterii militare nu este determinist în ceea ce privește rezultatele în competițiile cu riscuri. În schimb, ele sunt adesea determinate de echilibrul hotărârii; adică dorința relativă de a rămâne neclintit chiar dacă riscurile cresc.

Acesta este motivul pentru care Rusia urmărește acest tip de strategie. Rusia nu trebuie să se egaleze cu puterea convențională a NATO. Atâta timp cât forțele NATO cedează primele pe fondul presiunii psihologice crescânde din cauza lipsei de hotărâre, Rusia poate pleca cu o victorie.

Războiul aflat în desfășurare în Ucraina îi furnizează Rusiei o lecție crucială - că Occidentului îi lipsește hotărârea. Dezbinarea internă și discuțiile nesfârșite despre escaladare nu fac decât să întărească convingerea Rusiei că NATO se va da înapoi atunci când va fi împinsă.

Aceasta înseamnă că Rusia nu trebuie să aștepte până când puterea sa convențională (n.r. - a Occidentului) este reconstituită. Scenariile în care avem 5-10 ani la dispoziție pentru reînarmare după încheierea războiului din Ucraina sunt mult prea optimiste, după părerea mea.

Sunt de părere că statele est-europene partenere au, în cel mai bun caz, 2-3 ani la dispoziție, pentru a restabili o postură de descurajare credibilă față de Rusia. În caz contrar, riscăm grav ca Rusia să ne provoace, mai devreme decât mai târziu.

NATO trebuie să refuze Rusiei în mod credibil capacitatea de a ocupa orice parte substanțială a teritoriului NATO sau de a amenința cu lovituri împotriva infrastructurii critice NATO. Acest lucru este necesar pentru a scăpa de dilema coercitivă pe care o reprezintă loviturile agresive de sancturizare și de-escaladare.

De asemenea, trebuie să avem o discuție serioasă nu numai despre cum să descurajăm Rusia să instige la război, ci și despre cum să luptăm într-unul. Suntem pregătiți să ripostăm împotriva infrastructurii civile critice rusești în cazul în care Rusia o lovește prima pe a noastră? Cum reacționăm la prima utilizare rusească a armei nucleare?

Lipsa noastră de pregătire, atât în spațiul fizic, cât și în ceea ce privește capacitatea noastră cognitivă de a gândi aceste scenarii, este încurajatoare pentru Rusia. Din 2014, intelectualii ruși au dezbătut pe larg și public cum să câștige un război împotriva NATO. Unde este dezbaterea noastră?

Ceea ce avem nevoie, în special în Europa, este efortul întregii societăți pentru a ne pune în ordine treburile. Nu se poate nega că acest lucru va avea un cost semnificativ, dar nu reușesc să văd nicio altă opțiune viabilă. Dacă e să luăm în considerare scenariile cele mai defavorabile, așa cum ar trebui, timpul a expirat deja", se arată în analiza expertului norvegian.

