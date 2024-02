Alarma sună în biroul lui Putin: Ucraina a făcut praf 11 blindate rusești cu o telecomandă VIDEO

Dacă obiectivul principal al lui Vladimir Putin din Ucraina nu a fost îndeplinit, din cauza eșecului armatei roșii, iată că acum inteligența ucraineană îi dă de furcă, iar alarma trebuie să sune în biroul său de la Kremlin. Rusia a desfășurat pe câmpul de luptă sisteme de război electronic, care să bruieze și să ”doboare” dronele Kievului, dar acestea nu mai au rezultate. Astfel, un ultim atac rusesc cu 11 blindate din apropiere de Novomykhailivka, la 16 km de Donețk, a fost spulberat de dronele ucrainene în doar 3 ore, acționând o simplă telecomandă de la distanță, ca într-un joc video.

Imaginile de mai jos din videoclip, surprinse în timpul atacului dronelor ucrainene, sunt uluitoare, ele arătând deficiențele din rândul armatei ruse, potrivit Forbes.

Asaltul de marți a fost de mică amploare – doar trei tancuri T-72, șapte blindate MT-LB și un singur vehicul de luptă BM-2, posibil de la Divizia 20 Motor Rifle a armatei ruse. Și distrugerea sa totală de către dronele ucrainene în decurs de trei ore nu este teribil de neobișnuită. Majoritatea atacurilor rusești se termină cu o înfrângere provocată de drone.

Nu, ceea ce ar trebui să-i îngrijoreze pe comandanții ruși și pe Putin este faptul că dronele ucrainene, aparent din Brigada 79 de asalt aerian sau Batalionul 7 Ranger, nu au fost deranjate de echipamentul de război electronic pe care rușii îl atașează de obicei vehiculelor lor chiar înainte de atac.

Sistemele E.W. difuzează bruiaje radio care, teoretic, ar trebui să amestece semnalele prin care operatorii de drone își controlează micile aeronave fără pilot de două kilograme, cu o rază de acțiune de 3,2 km, fiecare încărcată cu un kilogram de explozibil.

Dar în timpul atacului de marți, orice bruiaj defensiv al rușilor a eșuat – iar dronele au demolat rapid coloana Moscovei. Forțele ruse „nu au nicio protecție masivă împotriva dronelor inamice”, s-a plâns un blogger rus într-o postare pe X. „Tot ceea ce instalează a fost demult depășit și nu acoperă noile frecvențe ale inamicului.”

Așadar, trupele ucrainene înlocuiesc artileria cu drone FPV, care nu necesită o producție de precizie și ar putea costa doar câteva sute de dolari bucata. Ucraina construiește și aruncă asupra forțelor ruse zeci de mii de drone FPV în fiecare lună.

Războiul electronic al Rusiei este un eșec pe front

Bruiajul a fost cea mai bună apărare a Rusiei împotriva roiului de drone ucrainene, la fel cum a fost cea mai bună apărare a Ucrainei împotriva unui roi la fel de dens de drone rusești.

Diferența este că bruiajul ucrainean aparent încă funcționează. Bruiajul rusesc, pe de altă parte, poate eșua. „Problema necesită măsuri de urgență”, a spus bloggerul.

Întrucât dronele FPV au înlocuit artileria ca cea mai gravă amenințare pentru forțele terestre ruse la sfârșitul anului trecut, armata rusă a răspuns prin echipamente puse pe vehiculele sale blindate, orice stație de bruiaj disponibilă: bruiaj de rucsac portabil RP-377 și Volnorez mai puternic, care se lipesc magnetic de exteriorul unui blindat.

Exista un anumit risc ca bruiajele să împiedice operațiunile cu drone din Ucraina. „Am văzut spectrogramele”, a scris expertul ucrainean în drone Serhii Beskrestnov, după ce a inspectat un RP-377 capturat. „Interferența este de foarte înaltă calitate.”

Lipsa de obuze din Ucraina este reală, de fapt. Dar la fel este și abordarea sa prin atacurile cu dronă, în războiul de la sol.

Pe măsură ce Ucraina a intensificat atacurile robotice, Rusia a pariat pe bruiaj pentru a-și proteja trupele. Se pare că a fost un pariu pierdut pentru Vladimir Putin, care trebuie să intre în alertă.

Russians channels shocked by annihilation of a russian advancing column in Novomikhaylivka on 30 January. Huge channels are sharing footage where in just 3 hours, 3 tanks, 7 MT-LBs and 1 BMP were destroyed.

As if it’s anything new from the second army in the world. pic.twitter.com/zSYYmTCvKu