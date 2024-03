Ucraina anunță că drone kamikaze, lansate de Rusia la primele ore ale dimineţii de luni, 25 martie, au lovit reţeaua de electricitate în regiunile Odesa şi Nikolaiv (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, potrivit dpa.

Întreruperi de curent s-au produs în unele părţi ale oraşului-port Odesa şi în zonele adiacente. Din această cauză a fost suspendată circulaţia tramvaielor şi troleibuzelor, au indicat autorităţile locale, care nu au raportat persoane rănite după acest nou atac rusesc asupra Odesei.

Last night, the attacks were concentrated in Mykolaiv & Odesa regions. As a result of the fall of a drone in Mykolaiv, 11 people were injured. A residential building was destroyed. In Odesa, drone debris damaged a power facility & part of the city and surrounding areas were cut… pic.twitter.com/7Kb7LfiYsR — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 25, 2024

În regiunea Nikolaiv a fost lovit şi a luat foc un transformator, a comunicat furnizorul ucrainean de energie Ukrenergo.

Potrivit armatei, resturi de la o dronă distrusă de antiaeriana ucraineană au căzut peste o clădire rezidenţială cu două etaje în regiune, care a luat foc, rănind 11 persoane, între care două grav.

Swarms of drones attack Ukraine: In Odessa, after the strike, light and water disappeared in many areas ▪️From 00:20 air raid alert in Odessa and Nikolaev, “Geraniums” are attacking enemy targets. After the arrivals in Odessa, an energy infrastructure facility was hit. ▪️ “Now… pic.twitter.com/YpYzRMlJU8 — East West Group 🇮🇩🇧🇦🇹🇷🇩🇪🇵🇸 (@MoneyMasterGuru) March 24, 2024

Infrastructura energetică ucraineană a fost vizată din ce în ce mai mult în ultimele zile.

Oraşul Harkov, în nord-estul ţării, a fost puternic afectat în urma atacurilor ruseşti. Reparaţia reţelei de alimentare cu energie electrică de aici ar putea dura aproximativ o săptămână, a declarat şeful companiei Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, la televiziunea naţională.

The first interview from the hospital of the injured rescuer in the Odesa region Oleksandr DONTSOV, injured during repeated rocket fire, continued to save his colleagues. Details of the most painful day for all the rescuers of Odesa 💔 pic.twitter.com/ZRIsc7mSUg — 🔥sparkles🔥 (@aprilsparkles1) March 24, 2024

De partea rusă, un incendiu a izbucnit luni dimineaţă la centrala electrică care furnizează curent şi agent termic la Novocerkask, în sud-vestul ţării. Aceasta este cea mai mare centrală de tipul respectiv din regiunea Rostov, situată la frontiera cu Ucraina.

Autorităţile regionale au anunţat că incendiul de la uzină a fost stins, iar cauza acestuia este în curs de investigare. Două reactoare şi două linii de transmisie au fost oprite, au precizat autorităţile. Potrivit unor informaţii neoficiale, pagubele au fost provocate de un atac cu drone ucrainene.

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura energetică ucraineană mai ales pe timp de iarnă de când a invadat în Ucraina în februarie 2022, notează dpa.

La Kiev, Direcţia principală de informaţii al Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a făcut unele precizări cu privire la atacurile cu rachete şi drone în weekend asupra Crimeii ocupate. Astfel, nava de debarcare „Iamal” din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră a suferit avarii critice în atacul cu rachete de la sfârşitul săptămânii trecute asupra oraşului-port Sevastopol, indică GUR, citată de EFE.

„Potrivit serviciului de informaţii militare al Ucrainei, natura avariilor suferite de „Iamal” este critică: o gaură în puntea superioară a făcut ca aceasta să se încline la tribord”, a scris GUR pe canalul său de Telegram.

Potrivit GUR, ruşii pompează continuu apă din nava amfibie, care a fost implicată în anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 şi care s-a aflat în reparaţii între 2017 şi 2023.

Ucraina a atacat sâmbătă facilităţile Flotei Rusiei din Marea Neagră, în special cea de-a 13-a uzină de reparaţii navale în Sevastopol, portul de bază al acestei flote, din cadrul căreia face parte şi „Iamal”.

În atacul ucrainean a fost lovită, de asemenea, nava amfibie „Azov” şi un centru de comunicaţii, potrivit Kievului.

GUR a precizat că, în prezent, clarifică detaliile privind alte pierderi ruseşti, întrucât starea celei de-a doua nave atacate este necunoscută pentru moment.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor navale ucrainene, Dmitri Pletenciuk, a declarat luni la televiziunea ucraineană că şi nava de recunoaştere „Ivan Hurs” a fost atacată.

Dintre cele 13 nave ruse care ca obiectiv să controleze coasta de sud a Ucrainei, „doar trei au rămas în serviciu”, a afirmat responsabilul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit în discursul său de duminică seara „tuturor eroilor noştri care distrug logistica inamicului în teritoriile ocupate”, „celor care curăţă Crimeea şi Marea Neagră de prezenţa ocupanţilor”.

„Aceasta este o sarcină dificilă, dar războinicii noştri o duc la bun sfârşit pas cu pas. Toată lumea vede aceasta”, a spus Zelenski.

„Continuarea ocupaţiei ilegale a Ucrainei de către (preşedintele rus Vladimir) Putin are un impact uriaş asupra Flotei ruse a Mării Negre, funcţional inactivă în prezent”, a apreciat ministrul britanic al apărării, Grant Shapps, pe contul său de socializare X (ex-Twitter).

