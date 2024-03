Noi atacuri rusești în Herson și Harkov. Ambele tabere anunță interceptarea a zeci de drone VIDEO

Cel puţin o persoană a fost ucisă în regiunea ucraineană Herson (sud), iar alte patru au fost rănite în regiunea Harkov, în atacuri ruseşti, anunţă autorităţile regionale, relatează AFP.

Guvernatorul regiunii Herson anunţă că o femeie în vârstă de 61 de ani a fost ucisă în casa sa într-un atac cu dronă, în satul Mîhailivka, pe malul Niprului, care trasează linia frontului în această zonă.

La sfârşitul lui 2023, armata ucraineană a eliberat o parte importantă a regiunii, însă forţe ruse bombardează teritoriile asupra cărora nu deţin controlul, mai ales oraşul Herson, capitala regiunii, atacuri soldate cu numeroase victime.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sînegubov, a anunţat anterior că trei persoane, în vârstă de 55, 56 şi 64 de ani, au fost rănite în bombardamente nocturne ruseşti.

Altă persoană, în vârstă de 62 de ani, a fost rănită într-un atac cu dronă, a anunţat el pe Telegram.

În total, în noaptea de marţi spre miercuri, 13 drone rusești au fost folosite în atacului în mai multe regiuni ucrainene, anunţă pe Telegram comandantul Forţelor Aeriene ucrainene Mîkola Oleşciuk.

Two JDAM/AASM bombs strike at a command and observation post of the #ruZZian Armed Forces on the left bank of #Kherson region 💥 pic.twitter.com/Y4FYETrZo8