Ultima manevră a rușilor pentru a avansa pe front. Explozie uriașă a unui vehicul militar kamikaze VIDEO

Rușii încearcă orice metode pentru a avansa pe frontul din jurul orașului Avdiivka, oraș din estul Ucrainei pe care intenționează să îl cucerească în viitorul apropiat.

În asalturile care durează de mai bine de o lună de zile, rușii au pierdut zeci de vehicule militare și sute de soldați.

Ultima manevră a invadatorilor a fost încărcarea unui vehicul militar cu circa 2 tone de explozibil și lansarea, fără șofer, către pozițiile ucrainene.

The use of MT-LB as a kamikaze by Russians, Avdiivka front. The MT-LB was said to have been loaded with 2 tons of explosives. The vehicle didn't get anywhere because it hit a mine.