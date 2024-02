Explozie puternică la o fabrică militară din Rusia care produce rachete balistice VIDEO

O explozie puternică s-a produs miercuri seară, 7 februarie, la o fabrică militară din republica rusă Udmurtia.

Explozia s-a produs la uzina de construcție de mașini JSC Votkinsk, fiind urmată de un incendiu, potrivit Ukrainska Pravda.

Fabrica se află la aproximativ 50 de kilometri de capitala Udmurtiei, Ijevsk.

Pe lângă produsele civile, fabrica produce rachete de artilerie, inclusiv rachete balistice strategice pentru sistemele Topol-M și Iskander.

/1. Explosion in Yagul, near Izhevsk, Russia. 1300km from Ukraine border. pic.twitter.com/naY0igfQqE