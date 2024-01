Compania rusă de energie Novatek probabil că va relua operațiunile pe scară largă la complexul de procesare Ust-Luga și la terminalul de la Marea Baltică în câteva săptămâni sau chiar luni, după atacul cu dronă asupra instalațiilor.

Avariile terminalului de petrol și gaze din Ust-Luga, Rusia, sunt aparent mai grave decât se aștepta inițial. Potrivit analiștilor de la firma de brokeraj BCS din Moscova, ar putea dura săptămâni, poate chiar luni, până când instalația va reveni la o capacitate semnificativă.

"Două drone fabricate din Ucraina au aplicat cu succes „sancțiuni” asupra comerțului cu hidrocarburi din Rusia. Puteți fi siguri că vorbim nu numai de milioane, ci de miliarde de dolari care nu vor veni sau cel puțin vor fi sever întârziați. Nici măcar nu sunt incluse penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale", arată analistul militar Tendar pe rețeaua X.

Novatek, care este al doilea cel mai mare producător de gaze din Rusia, a spus că a oprit operaţiunile de la terminalul Ust-Luga în urma incidentului, în timp ce oficialii locali au vorbit despre producerea unor ”explozii” la acesta.

Uriaşul complex Ust-Luga, situat în Golful Finlandei, la aproximativ 170 de kilometri vest de Sankt Petersburg, este folosit pentru a transporta produse petroliere şi gaze pe pieţele internaţionale.

Acesta procesează condens de gaz stabil în nafta uşoară şi grea, combustibil pentru avioane, păcură şi motorină, potrivit site-ului web Novatek.

Înăsprirea aprovizionării din Rusia, ca urmare a temerilor de perturbare a exporturilor europene de gaz natural lichefiat către Asia din cauza atacurilor rebelilor Houthi asupra navelor din Marea Roșie, provoacă creșterea prețurilor gazului pe piața asiatică.

