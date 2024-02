Rușii au blocat ruta de evacuare din Avdiivka, un simbol al rezistenței ucrainene. Ultimele informații de pe front FOTO

Șeful administrației regionale din Donețk, Vadym Filashkin, a anunțat miercuri, 14 februarie, că rușii au blocat complet singura rută de evacuare din Adiivka.

Potrivit bloggerilor militari ruși, forțele rusești au avansat în nordul și centrul Avdiivkăi și la periferia sud-estică și sudică a așezării, a relatat Institutul pentru Studiul Războiului. Aceștia au afirmat că forțele rusești au avansat și la vest de Avdiivka, lângă Lastochkyne, și la sud-vest de Avdiivka, lângă Pervomaiske.

#Russia is trying to break through the defense line and capture #Avdiivka as soon as possible - head of the Donetsk regional military administration

"The road that led to the city is shot by the enemy completely. Now there are 926 people in the city. The city has reserves of… pic.twitter.com/UImj4VKc9O