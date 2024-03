Maia Sandu: ”Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit miercuri seară, 6 martie, la Bucureşti, despre amenințările Rusiei la adresa țării sale și importanța sprijinului militar pentru Ucraina.

Maia Sandu a fost întrebată, la Digi 24, cât de serioase sunt intenţiile militare ale Moscovei în privinţa Republicii Moldova.

”Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova, în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru şi Ucraina rezistă şi va rezista, în al doilea rând pentru că Republica Moldova are prieteni puternici şi pentru că Republica Moldova a ales să fie de partea lumii libere. Ce vrea să facă Moscova? Înţelegem cu toţii. Moscova vrea să destabilizeze situaţia în Republica Moldova. Moscova vrea să sperie cetăţenii Republicii Moldova, mai ales că în acest an s-ar putea să avem un referendum, cel puţin asta este propunerea mea şi sper că Parlamentul de la Chişinău să o sprijine, să avem un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, evident, cu cât mai mulţi paşi facem noi spre Uniunea Europeană, cu atât mai îndârjită este Federaţia Rusă să ne creeze piedici, să intimideze, să sperie cetăţenii noştri’, a afirmat Maia Sandu.

Ea a fost întrebată dacă Moscova are succes în a se juca cu fricile cetăţenilor din Republica Moldova.

“Nu cred. Noi am reuşit în această perioadă, în pofida ameninţărilor, în pofida acestor acţiuni, încercări de destabilizare, în pofida încercărilor de a cumpăra alegătorii, am reuşit totuşi să menţinem situaţia stabilă în Republica Moldova şi am reuşit să mergem pe drumul nostru. Am făcut paşi hotărâţi în ultimii doi ani înspre Uniunea Europeană, pentru că, aşa cum cunoaşteţi, am obţinut şi o decizie pozitivă de iniţiere a negocierilor”, a explicat preşedinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a fost întrebată la ce se referă când afirmă că Moscova încearcă să cumpere alegătorii din Republica Moldova.

“Am văzut în alegerile locale din anul trecut că, pe lângă banii pe care i-a investit în tot felul de partide proruse şi politicieni care slujesc interesul lui Moscovei, în aceste alegeri locale cu bani ruseşti, s-a încercat şi cumpărare de voturi, instituţiile noastre au intervenit şi acest lucru nu s-a întâmplat, dar este una dintre metodele pe care Kremlinul le foloseşte pentru ca să submineze instituţiile din Republica Moldova pentru ca să submineze procesele democratice din Republica Moldova”, a mai declarat Maia Sandu.

Ea a mai fost întrebată ce ar înseamna pentru Republica Moldova dacă Ucraina ar cădea.

“Nu admit un asemenea scenariu şi spun asta pentru că Ucraina nu poate să cadă, nu doar pornind de la interesul ucrainenilor, dar şi pornind de la interesul Europei în general, a Uniunii Europene, a ţărilor continentului nostru şi, în general, a ordinii mondiale pe care noi vrem să o păstrăm, pentru că, repet, dacă vrem să avem pace în lume, trebuie să ne respectăm reciproc hotarele. Şi de asta nu admit un asemenea scenariu, dar este clar că e nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina, pentru ca Ucraina să câştige acest război mai repede şi pentru ca să nu se mai piardă atâtea vieţi omeneşti şi pentru ca să nu mai avem atâtea costuri provocate de acest război de tot felul”, a explicat Maia Sandu.

