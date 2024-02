Armata ucraineană a făcut public un videoclip din timpul retragerii soldaților din orașul Avdiivka.

Decizia privind retragerea trupelor a fost anunțată sâmbătă, după mai multe luni de lupte intense, de noul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. ”Viaţa personalului militar este cea mai mare valoare”, a spus el. La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a transmis că retragerea trupelor din Avdiivka a fost ”logică și profesionistă”. Liderul de la Kiev a mai spus că, pentru fiecare soldat ucrainean care a murit în luptă în această zonă a frontului, şapte soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se vede cum trupele în retragere s-au aflat sub un foc constant, rușii folosind drone pentru a-i ataca pe soldați. Dronele au lovit un batalion de asalt care trebuia să țină piept rușilor în timp ce forțele ucrainene se retrăgeau.

”Soldații au tras în dronele rusești în mișcare. În mijlocul unor lupte intense, aproape fiecare mișcare și rotire a forțelor noastre din Avdiivka a fost urmărită de drone și artilerie rusă”, a transmis Batalionul al Doilea al armatei ucrainene.

