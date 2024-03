Ce mai aberează propagandiștii lui Putin la televizor. Vladimir Soloviov a plasat Bucureștiul în fruntea topului cu orașe pe care ar trebui să le distrugă Rusia

Nemulțumiți de sprijinul occidental pentru Ucraina, propagandiștii lui Valdimir Putin dezbat cu nonșalanță, la televiziunea rusă de stat, ce orașe din Vest ar trebui atacate cu bombe nucleare. Printre numele vehiculate se numără și capitala României.

Ba chiar Bucureștiul ar fi pe primul loc, înaintea Parisului sau a altor orașe din Germania.

„Nu mă pot decide, Parisul sau Marsilia? Bucureștiul, bineînțeles! Apoi Parisul, Marsilia, Lyon. Lyonul e un oraș frumos, e un festival acolo. Și, în Germania, ca răzbunare pentru (rachetele) Taurus, ce să distrugem? Hamburg”, spune Vladimir Soloviov.

Russian state television is discussing which European city should be attacked with missiles and destroyed. Named Paris, Marseille, Lyon, Hamburg, Munich

State propaganda is preparing Russian population for war with Europe. Just as they prepared for war with Ukraine before pic.twitter.com/o3hQrbEnY7