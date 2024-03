Momentul în care ucrainenii distrug un vehicul blindat rusesc rar proiectat pentru a scoate liderii ruși din Kremlin în caz unui atac nuclear VIDEO

Ucraina a distrus un vehicul blindat rusesc rar folosit pentru prima dată la dezastrul nuclear de la Cernobîl.

Rusia a trimis în Ucraina un transportor blindat de trupe "Ladoga" extrem de rar, conceput inițial pentru a asigura transportul VIP al oficialilor sovietici în timpul Războiului Rece, în cazul unui potențial atac nuclear, biologic sau chimic. Mai mult, se pare că vehiculul respectiv a devenit încă o victimă a unui atac ucrainean cu drone cu vedere la prima persoană (FPV), fiind probabil distrus, scrie twz.com.

⚡️The highly protected Ladoga vehicle developed by Spetsmash has been added to the list of rare examples of the 🇷🇺Russian Armed Forces involved in the war. It looks like they are raking everything that can move from the storage bases. pic.twitter.com/fVvY9vGpPR