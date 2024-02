Ucrainenii au împușcat un pilot de bombardier rus și-i amenință și pe alții. „Vă știm numele, adresele, numerele de mașini, rutele și obiceiurile“

Un pilot rus de bombardier strategic care a fost „direct implicat în lansarea de rachete asupra obiectelor civile din Ucraina” a fost împușcat în apropierea unei baze aeriene majore rusești, a anunțat agenția de informații militare a Ucrainei (GUR).

Comandantul echipajului unui bombardier strategic rusesc Tu-95, maiorul Oleg Sergheevici Stegaciov, a fost împușcat în orașul Engels (sud-vestul Rusiei), unde se află și o bază aeriană, potrivit Direcției de informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GRU).

In the Russian city of Engelsk, the commander of the Tu-95 strategic bomber, Major Oleg Sergeevich Stegachyov, WAS SHOT.

He is directly involved in launching missile attacks on civilian objects in Ukraine and killing people.

