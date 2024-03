Putin a pus ochii pe Mexic. Țara este o țintă valoroasă de informații, având în vedere că se află în coasta SUA

În Mexic, al cărui președinte Andrés Manuel López Obrador numește ajutorul pentru Ucraina „irațional”, numărul mesajelor și mass-media rusești este în creștere. Aceasta vine pe fondul viitoarelor alegeri federale din țară, care este o țintă valoroasă de informații, având în vedere proximitatea sa de SUA. Prezența diplomatică a Rusiei în Mexic este, de asemenea, disproporționat de mare în comparație cu reprezentarea Mexicului la Moscova, iar această disparitate ridică îngrijorări cu privire la potențialul spionaj și activitatea cibernetică a Kremlinului în America de Nord.

„Ambasada Rusiei în Mexic este foarte activă, mult mai activă decât a fost înainte și uneori arată o activitate care este cel puțin surprinzătoare, pentru că critică unele poziții și într-o oarecare măsură intervine . Nu aș atribui existența masterplanului ambasadei Rusiei sau serviciilor speciale ruse. Cred doar că se încadrează în antiamericanismul tradițional al unei anumite părți a populației mexicane”, a declarat Marta Barcena, care a servit ca ambasador al Mexicului în Statele Unite între 2018 și 2021, pentru The HILL.

Potrivit datelor oficiale de la Ministerul de Externe al Mexicului, Ambasada Rusiei din Mexico City are în prezent 72 de diplomați ruși acreditați, în timp ce Ambasada SUA are 46 de diplomați, Ambasada Chinei are 38, iar Ambasada Mexicului la Moscova are doar 10 diplomați.

Televiziunea rusă RT, difuzată pe ecranele din metroul Mexico City

Rețeaua media rusă RT – interzisă în Europa pentru propagandă –își face reclamă pe panouri publicitare în Mexico City și este difuzată pe ecranele din metroul orașului.

„Confruntate cu închiderea în Europa, interzise, ​​în SUA și Canada, canale precum Russia Today (RT), Sputnik și așa mai departe și-au sporit prezența în țările în care nu sunt interzise, ​​adică America Latină“ spune Barcena.

Adresarea directă către cetățenii mexicani este o nouă abordare pentru Rusia, care și-a menținut prezența în Mexico City de zeci de ani, ca și alte puteri mondiale.

„Din punct de vedere geopolitic, rușii vor să creeze o ruptură între Mexic și Statele Unite, principalul său partener comercial, prieten și aliat. Strategia nu este ca guvernele din America Latină precum Mexic, cu excepția celor trei regimuri dictatoriale [Cuba, Nicaragua și Venezuela], să susțină războiul sau invazia [Ucrainei], nu asta vor rușii, ei . doresc să mențină neutralitatea, pentru că neutralitatea este benefică Rusiei. Acesta este scopul lor”, spune Dolia Esteves, o jurnalistă mexicană din Washington, care a avertizat pentru prima dată despre prezența diplomatică în creștere a Rusiei în Mexic.

Potrivit lui Barcena, creșterea mass-media rusă în Mexic ar trebui să atragă atenția Statelor Unite.

„Cred că Statele Unite ar trebui să fie îngrijorate. Cred că nu există un obiectiv de destabilizare a Mexicului din partea Rusiei. Cel mai probabil, vor să se asigure că Mexicul continuă să ia o poziție de presupusă neutralitate în ceea ce privește războiul din Ucraina, care de fapt favorizează Rusia”, crede diplomatul.

