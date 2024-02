Spaima soldaților ruși pe frontul din Ucraina: Roiurile de drone kamikaze controlate de nava-mamă robot „Baba Iaga”

Ucraina operează mari octocoptere agricole pe post de bombardiere de ceva timp, dar acum sunt folosite ca stații de repetare zburătoare pentru a controla dronele kamikaze.

Vehiculele aeriene fără pilot la bord (UAV sau drone) sunt folosite de ceva timp pentru a lansa explozibili pe câmpurile de luptă din Ucraina, dar acum se adună dovezi că navele-mamă controlate de la distanță ajută dronele kamikaze mai mici să găsească și să atace oameni.

Potrivit presei rusești controlate de stat, piloții ucraineni care operează din ianuarie în sectorul estic al Donbasului au fost primii care au pus în teren drone agricole grele, poreclite Baba Iaga - după un personaj din folclorul slav, o bătrână feroce care prăjește și mănâncă copii. Folosite anterior pentru a arunca asupra țintelor rusești muniții de mărimea unui mortier, bombele au fost înlocuite recent cu sisteme electronice care permit operatorilor aflați la distanță să ghideze alte aeronave mai mici în atacuri de precizie în spatele liniilor rusești.

1/2 From Russian Telegrams: Ukrainians' use of large, heavy agricultural quadcopter/multirotor drones is a major threat to the Russian military. Dubbed "Baba Yaga" (an ogress in Slavic folklore) by the Russians, such drones can carry up to 50kg of bombs. https://t.co/scmRdnUwrD pic.twitter.com/AB1taftGP1