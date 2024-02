Ce caută „trompeta“ lui Trump la Moscova. Obsesia propagandistului Tucker Carlson, blocată într-o primă fază de guvernul SUA

Cotroversatul jurnalist conservator american Tucker Carlson a fost văzut la Moscova, relatează Newsweek, citând canalul de Telegram Mash, care precizează că este prima vizită în Rusia a lui Carlson și că acesta se află la Moscova din data de 1 februarie.

Într-una dintre imaginile postate de Mash, ziaristul american poate fi văzut în lojă la Teatrul Balșoi, la baletul Spartacus al lui Haciaturian.

Tucker Carlson este un apropiat al lui Donald Trump și figurează pe lista scurtă de posibili vicepreședinți ai acestuia.

Apariția fostului prezentator Fox News Tucker Carlson în capitala rusă a declanșat speculații intense cu privire la scopul vizitei personalității media conservatoare la Moscova.

Întrebările au apărut rapid cu privire la motivul pentru care prezentatorul TV ar fi călătorit la Moscova și dacă intenționa să îi ia un interviu președintelui rus Vladimir Putin în timpul vizitei.

Tucker Carlson has been in Moscow for the past three days, according to Russia's Mash outlet. He was spotted at the Bolshoi Theatre today. pic.twitter.com/3NvkYAR8tl