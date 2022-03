Ziua de luni, 28 ianuarie, va fi una în care nu se vor organiza coridoare umanitare în Ucraina, prin care civilii să poată fi evacuați din calea bombelor în siguranță.

Iryna Vereshchuk, procurorul general al Ucrainei, a anunțat că decizia a fost luată din motive de securitate, potrivit Nexta.

Aceasta a adăugat că serviciile de securitate ucrainene sunt la curent cu provocările planificate de ruși.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

There will be no humanitarian corridors in #Ukraine today. This was announced by Iryna #Vereshchuk. According to her, the #Ukrainian intelligence is aware of planned provocations, so the corridors will not be opened for security reasons. pic.twitter.com/RBzllazSim