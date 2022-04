Mesajul lui Zelenski după 50 de zile de război: ”Am văzut politicieni care se comportau ca şi cum nu ar avea nicio putere” VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Ucraina a rezistat deja 50 de zile invaziei ruse, iar "50 de zile de apărare reprezintă o realizare", una a milioane de ucraineni.

El a menţionat că în această perioadă a văzut mulţi lideri ai lumii într-un mod diferit, "politicieni care se comportau ca şi cum nu ar avea nicio putere", dar şi generozitatea celor care nu sunt bogaţi ei înşişi. Zelenski a adăugat că toate acestea sunt suplimentare însă faţă de felul în care poporul ucrainean îşi apără ţara, menţionându-i, între alţii, pe cei "care au arătat că navele ruseşti pot merge... doar la fund".

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

"Oameni de neînvins ai celei mai curajoase ţări! Am rezistat deja 50 de zile. 50 de zile de invazie rusă, deşi ocupanţii ne dădeau maxim cinci. Aşa de bine «ne cunosc» ei. Aşa sunt ei «prieteni cu realitatea». Rusia nu a început războiul împotriva Ucrainei pe 24 februarie. Trupele ruseşti au venit în 2014. Ne-au capturat Crimeea. Au transformat-o într-o mare bază militară. Au făcut ca Marea Neagră şi Marea Azov să fie cele mai periculoase mări de pe planetă. Au pornit un război groaznic, absolut cinic în Donbasul nostru. Ne omoară oamenii de opt ani. 14 mii au fost ucişi în acest timp. Cum a răspuns lumea la asta? Întrebarea a rămas retorică. Dar de asta au decis că îşi permit un război la scară largă", a afirmat Zelenski, în cel mai recent mesaj al său, postat pe Facebook în noaptea de joi spre vineri.

Ads

El a adăugat că unii încă dezbat severitatea sancţiunilor împotriva Federaţiei Ruse.

"Dar ce mai este de discutat când trupele ruse repetă deja pe pământul nostru ceea ce Europa a văzut doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial?", a continuat Zelenski.

Potrivit preşedintelui ucrainean, în cele 50 de zile de invazie, ruşii au arătat că principala lor ţintă este Donbas, regiune pe care vor să o distrugă: "Trupele ruse distrug regiunile Lugansk şi Doneţk ca şi cum ar vrea ca doar pietrele să rămână. Şi să nu mai rămână deloc oameni".

Ads

"Ei recrutează cu forţa locuitorii acestor regiuni în armata lor. Îi aruncă în cele mai grele lupte, practic în faţa defensivei noastre. Ei distrug aceste oraşe şi sate din Donbas. Ei ard tot ce a rezistat la opt ani din acel război. Timp de 80 de ani, mândrul şi curatul Harkov nu a văzut astfel de suferinţe precum cea pe care a adus-o Rusia. De ce îl distrug? Ce se poate obţine arzând Harkovul? Ce anume poate oferi Rusiei distrugerea Saltivkăi (cartier rezidenţial din Harkov - n.r.) sau a Pieţii Libertăţii?", s-a întrebat Zelenski.

El a spus că acestea nu mai sunt întrebări retorice, ci arată cât de absurdă este invazia făcută de Federaţia Rusă.

Zelenski a vorbit şi despre vechiul Cernigău, care are peste o mie de ani şi care "a văzut atâtea războaie şi atâţia invadatori că măcar în secolul XXI merita pace şi linişte". "Dar... a venit Rusia, A venit cu cel mai mare rău pe care Cernigău l-a trăit din secolul X", a continuat el.

Ads

"Slavă Domnului, Forţelor Armate ale Ucrainei şi poporului nostru, ne-am apărat cea mai mare parte din ţară. Îmi amintesc prima zi a invaziei de către Federaţia Rusă. Îmi amintesc ce mi s-a spus în24 februarie. În special, puternicii acestei lumi. Să o spun cu blândeţe, nimeni nu era sigur că vom rezista. Toată lumea simpatiza. Mulţi dintre ei m-au sfătuit să fug din ţară. M-au sfătuit să mă predau, de fapt, în faţa tiraniei. Dar nici ei nu ne cunoşteau. Şi nu ştiau cât de curajoşi sunt ucrainenii, cât de mult preţuim libertatea. Şansa noastră să trăim cum vrem. Nu (cum vor - n.r.) cei care au condus în aşa mod încât armata lor vede toalete pentru prima dată în viaţă în teritoriile ocupate şi fură până şi obiecte casnice obişnuite", a afirmat el.

El a subliniat că invadatorii vor răspunde pentru faptele lor.

"Ocupanţii vor fi responsabili pentru tot ce au făcut în Ucraina. Pentru tot ce le-au făcut ucrainenilor. Vor fi responsabili pentru Bucea, Kramatorsk, Volnovaha, Ohtîrka. Pentru Hostomel şi Borodeanka. Pentru Izium, Mariupol şi alte oraşe şi comunităţi ale Ucrainei, pe care armata rusă le-a tras înapoi în perioada de acum 80 de ani. În acele vremuri groaznice despre care toată lumea a spus mereu: «Nu se va mai întâmpla niciodată». Uite că se întâmplă din nou. Uite că se întâmplă acum. Şi vom face totul ca să fie cu adevărat ultima dată. Pentru că întrebarea «Cum să garantăm securitatea pentru Ucraina şi pentru Europa?» nu va mai fi vreodată retorică. Nu vom permite asta", a susţinut preşedintele Ucrainei.

Ads

Zelenski a spus că le este recunoscător tuturor celor care au sprijinit ţara sa.

"Această perioadă, aceste 50 de zile mi-au arătat mulţi lideri ai lumii într-un mod diferit (...) am văzut o mare generozitate la cei care nu sunt bogaţi ei înşişi. Am văzut hotărârea extraordinară a celor care nu au fost luaţi în serios de lideri globali. (...) Am văzut politicieni care se comportau ca şi cum nu ar avea nicio putere. Şi am văzut non-politicieni care au făcut mai mult în aceste 50 de zile decât nişte oameni de stat care pretindeau că sunt la conducere", a declarat Volodimir Zelenski.

El a subliniat însă că toate acestea sunt ceva suplimentar pentru felul în care Ucraina este apărată de tot poporul său.

"Cei care au oprit înaintarea coloanelor nesfârşite de echipament rusesc. Cei care resping atacurile constante în Donbas. Cei care apără eroic Mariupol, ajutând întregul stat să reziste. cei care au oprit ofensiva dinspre sud. Şi au făcut Ciornobaiivka celebră. Cei care au gonit inamicul din nord. Cei care au arătat că aviaţia rusă este fără apărare, deşi Rusia a cheltuit zeci de miliarde de dolari pe sisteme care să îi protejeze avioanele. Cei care au arătat că navele ruseşti pot merge... doar la fund. Cei care ajută armata şi societatea să găsească ce au nevoie. Cei care salvează, vindecă, cei care învaţă pe alţii. Care îndepărtează mine. Care ne asigură o conexiune stabilă. Cei care refac lanţurile de aprovizionare pentru toată ţara. Cei care menţin stabilitatea financiară, care au salvat afaceri şi au continuat să muncească. Cei care îi ajută pe refugiaţi. Cei care au început campania de semănat. Cei care oferă Ucrainei informaţiile corecte şi emoţiile necesare. Toţi jurnaliştii noştri (...)", a mai afirmat el.

Ads

Zelenski a punctat că "50 de zile de apărare reprezintă o realizare. Realizarea a milioane de ucraineni. Toţi cei care au luat, în 24 februarie, cea mai importantă decizie din viaţă - să lupte. Să fie umani. Să nu renunţe. Şi să nu trădeze".

"Din vremuri imemorial până în prezent, omenirea a căutat eroi. Oamenilor întotdeauna le plac eroii. Ei întotdeauna îi sprijină pe cei care sunt curajoşi. Şi întotdeauna simt cine luptă pentru bine. În cele 50 de zile din acest război, Ucraina a devenit un erou pentru toată lumea liberă. (...) Voi toţi aţi devenit eroi. Toţi bărbaţii şi femeile ucraineni care au rezistat şi nu au renunţat. Şi care vor câştiga. Care vor readuce pacea în Ucraina. Sunt sigur de asta", a subliniat el.

Ads