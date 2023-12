Zelenski, al treilea discurs într-un an în Congresul SUA. ”A spus că dacă pierdem, Putin va câștiga și asta va fi periculos pentru Statele Unite” FOTO VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi multiplică marţi reuniunile la Washington - într-o pledoarie finală - pentru a evita ca Statele unite să taie ajutorul militar considerat vital în efortul ucrainean de război, relatează AFP.

Preşedintele ucrainean - care poartă un pulover negru cu un trident, emblema Ucrainei, şi pantaloni kaki - a discutat cu membri ai Senatului, Camera superioară a Congresului american, controlată de către democraţii preşedintelui Joe Biden.

”El a spus clar (...) că dacă pierdem, (preşedintele rus Vladimir) Putin va câştiga şi asta va fi foarte periculos pentru Statele Unite”, a comentat după întâlnire liderul senatorilor democraţi, Chuck Schumer.

US says it has funds to help Ukraine for 'two or three weeks'

Republicans in the US Congress need to approve the allocation of additional funds for Ukraine for 2024, as Washington can only support Kyiv for "two or three weeks". This was stated by the coordinator of strategic… pic.twitter.com/upiqzNrVvp