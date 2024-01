O navă cargo americană, lovită de o rachetă trasă de rebelii houthi în largul Yemenului

O navă cargo americană a fost lovită luni de o rachetă trasă de rebelii houthi în largul Yemenului, a doua zi după ce rebelii au lansat un atac asupra unui distrugător american în sudul Mării Roşii, relatează AFP.

"În jurul orei 16:00 (13:00 GMT), militanţii houthi susţinuţi de Iran au tras o rachetă balistică şi au lovit M/V Gibraltar Eagle, o navă cargo sub pavilionul Insulelor Marshall, aparţinând Statelor Unite", a anunţat Comandamentul militar american în Orientul Mijlociu (Centcom).

Potrivit Agenţiei britanice de securitate maritimă (UKMTO), nava "a fost lovită de sus de o rachetă" la sud-est de oraşul yemenit Aden.

Firma britanică de securitate maritimă Ambrey afirmă că nava lovită de o rachetă în largul coastei de sud a Yemenului era o navă comercială deținută de SUA. Potrivit Ambrey, atacul „a vizat interese americane ca răspuns la loviturile militare americane asupra pozițiilor militare houthi din Yemen”.

Ambrey informează că un incendiu a izbucnit la bordul navei, sub pavilionul Insulelor Marshall și deținut de SUA, dar acesta rămâne în stare de navigabilitate și nu s-au înregistrat răniți.

