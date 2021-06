Revocarea din functie a Avocatului Poporului, pe masa CCR, la sesizarea PSD. Renate Weber a dat in judecata Camera Deputatilor

PSD a depus joi sesizarea referitoare la aceasta hotarare a Parlamentului nr. 36/2021 si in text precizeaza ca deciza Legislativului pentru revocarea Avocatului Poporului este neconstitutionala, deoarece incalca prevederile referitoare la principiul legalitatii si durata de 5 ani a mandatului acestuia.Social-democratii argumenteaza ca prin hotararea Parlamentului a fost incalcat art. 1 alin. (5) privind la principiul legalitatii si art. 58 alin. (1) din Constitutie privind durata de 5 ani a mandatului Avocatului Poporului."In mod contrar garantiilor de independenta ale Avocatului Poporului subliniate de jurisprudenta Curtii Constitutionale si prevazute de standardele europene, Parlamentul a adoptat hotararea de revocare a Avocatului Poporului cu incalcarea Constitutiei, a standardelor de independenta ale institutiei, dar si chiar a prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului , republicata, astfel cum au fost explicitate in jurisprudenta Curtii Constitutionale, utilizand revocarea ca un mecanism de control discretionar, politic, iar nu ca un control de legalitate in privinta Avocatului Poporului", precizeaza PSD in sesizarea formulata la CCR De asemenea, PSD argumenteaza ca nu contesta dreptul Parlamentului de a evalua activitatea Avocatului Poporului, ci constitutionalitatea acestei evaluari, "in sensul ca evaluarea realizata nu a fost una obiectiva, nu a respectat cadrul constitutional si legal si nu a fost bazata pe o demonstratie a unor incalcari cumulative a Constitutiei si a legilor".Pe langa sesizarea facuta la Curtea Constitutionala, PSD a trimis adrese catre Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si toate celelalte organisme internationale prin care le-a semnalat ca reprezentantii coalitiei de guvernare ataca statul de drept in Romania Pe 16 iunie, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, intr-un plen reunit, proiectul de hotarare pentru revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului.Totodata, Comisia de la Venetia a cerut explicatii presedintilor Camerelor, Anca Dragu si Ludovic Orban , in legatura cu revocarea lui Renate Weber din postul de Avocat al Poporului, intr-o scrisoare transmisa la o zi de la votul din Parlament pe aceasta tema.Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat, cu majoritate de voturi, miercurea trecuta aviz favorabil pentru ca Fabian Gyula sa fie in functia de Avocat al Poporului. Acesta este lector la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si a fost propus pentru aceasta pozitie de catre UDMR si este sustinut si de PNL