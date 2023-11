Alegerile locale din Republica Moldova, o repetiție generală înaintea legislativelor din 2024. Candidații Partidului lui Șor, excluși din cursa electorală

În Republica Moldova, duminică, 5 noiembrie, vor avea loc alegeri locale generale, în care cetățenii cu drept de vot sunt chemați la urne pentru a-și alege primarii și consilierii din toate localitățile, cu excepția celor din stânga Nistrului și a municipiului Bender.

Alegerile de duminică, primele care sunt organizate după modificarea legislației electorale, vor fi monitorizate de peste 1500 de observatori naționali și internaționali.

În cadrul scrutinului din acest an, vor fi aleși 898 de primari și 11 058 de consilieri locali, dintre care 9 972 sătești, orășenești, municipali și 1 086 raionali și municipali – în Chișinău și Bălți.

În total, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) au fost înregistrați 57 396 de candidați la funcția de primar și de consilier în consiliile locale din partea a 35 de partide politice și a unui bloc electoral, precum și 1 174 de candidați independenți.

CEC a acreditat pentru aceste alegeri peste 1 500 de observatori naționali și internaționali. Din numărul total, 1 092 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești, cei mai mulți fiind din partea Asociației Promo-LEX. Totodată, CEC a acreditat 401 de observatori internaționali.

Au fost amenajate 1 958 de secții de votare care vor fi deschise între orele 7 și 21.00. Totodată, dacă după ora 21.00, în incinta secției de votare se vor afla alegători, aceștia vor putea să-și exercite dreptul de vot.

Pentru ca alegerile locale de duminică să fie considerate valabile în fiecare circumscripție trebuie să participe nu mai puțin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

În premieră la aceste alegeri, conform noilor prevederi electorale, este necesar prag de validare și pentru turul doi de scrutin, care este stabilit la cel puțin 1/5 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Pentru primul tur de scrutin, au fost tipărite circa 7,7 milioane de buletine de vot, dintre care peste 6 milioane în limba română și 1,6 milioane în limba rusă.

În 23 de localități din Republica Moldova, în cursa pentru primărie s-a înscris doar câte un candidat. Legislația prevede o procedură specială în asemenea cazuri: alegerile vor fi declarate valabile doar dacă la urne se vor prezenta o pătrime din numărul de alegători înscriși în listă.

Moldovenii din străinătate pot vota doar dacă se întorc în țară

Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință temporară, acesta votează în localitatea în care își are reședința temporară valabilă.

Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare vor putea vota la acest scrutin doar dacă se vor întoarce în țară. În iulie 2021, diaspora a înregistrat o prezență la urne fără precedent în istoria alegerilor parlamentare: peste 200.000 de moldoveni din afara țării au votat, reprezentând 14% din cei aproape 1,5 milioane de alegători care au participat la vot.

Alegerile locale vor fi monitorizate video

CEC mai precizează că alegerile generale locale de duminică vor fi înregistrate video. Filmarea va începe în momentul începerii activităților de pregătire pentru deschiderea secției de vot (sigilarea urnelor de vot, verificarea existenței listelor electorale, buletinelor de vot, ștampilelor) și până la numărarea voturilor de către membrii biroului electoral al secției de votare.

„Este o măsură suplimentară de securizare și asigurare a transparenței procesului de votare, a operațiunilor electorale din ziua alegerilor, inclusiv împotriva eventualelor fraude electorale”, anunță Comisia.

CEC menționează că montarea camerelor video în secțiile de votare nu va compromite secretul votului: imaginile nu vor fi transmise online, ci stocate pe un dispozitiv aparte, exclusiv în cazul unor eventuale litigii electorale, acestea vor putea fi utilizate în calitate de dovezi.

Dar, având în vedere că în 2024 vor avea loc alegeri prezidențiale, iar în 2025 – parlamentare, pentru partidele politice este important câte mandate de primari și consilieri vor câștiga în toată țara, pentru a-și promova ideile și proiectele la nivel local.

De asemenea, rezultatele obținute la locale vor arăta câtă susținere mai are Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) după doi ani de guvernare și câte șanse are opoziția pentru a ajunge la putere. Deci, scrutinul local va reprezenta un test pentru alegerile care vor urma.

Bătălia pentru Chișinău

La alegerile locale generale din 5 noiembrie și-au anunțat intenția de a candida pentru fotoliul de primar din Chișinău 28 de candidați, desemnați de 27 de partide politice și un bloc electoral.

Reprezențanții celor mai puternice formațiuni au profitat de ultimele zile de campanie. Candidatul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a anunțat joi, că va depune două plângeri penale, inclusiv la Procuratură, pentru a investiga falsul în acte, după ce ieri în spațiul public a apărut o așa-numită scrisoare pe care primarul ar fi adresat-o în luna septembrie ambasadorului rus la Chișinău prin care și-ar fi manifestat deschiderea pentru relații mai strânse cu Federația Rusă, transmite Radio Chișinău.

Lilian Carp, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS pro-european), a organizat joi o conferință de presă și a subliniat că echipa sa a fost singura care a venit cu soluții pentru problemele orașului.

Candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Victor Chironda și-a îndemnat susținătorii să voteze și echipa sa de consilieri în Consiliul municipal Chișinău:

„Pentru a activa eficient în această funcție, am nevoie și de o susținere puternică în Consiliul Municipal Chișinău. În această campanie am alături de mine o echipă de oameni care în activitatea lor au demonstrat că sunt competenți, profesioniști, dar cel mai importat sunt integri și bine intenționați”, a declarat acesta.

Iar candidatul Partidului Social Democrat European (PSDE), Vadim Brânzaniuc, și-a prezentat viziunea cu privire la reforma administrației municipale.

„Vom propune constituirea a trei direcții prioritare și anume – direcția proiecte, direcția dezvoltare și investiții, trei – direcția achiziții publice”, a subliniat candidatul PSDE.

CSE a anulat înregistrarea candidaților Partidului Șansă în alegerile locale

Comisia pentru Situații Excepționale a exclus din cursa electorală candidații Partidului Șansă, a oligarhuui fugar prorus Ilan Șor. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean la scurt timp după ce directorul Serviciului de Informații și Securitate a declarat că formațiunea corupe alegătorii și primește bani din Rusia.

Într-un briefing de presă, Recean a declarat că decizia a fost luată în baza legii cu privire la securitatea națională și în condițiile unui război hibrid purtat de Rusia în Moldova.

Potrivit lui, au fost „identificate activități de influențare a proceselor electorale în scopul promovării intereselor Federației Ruse prin intermediul unui grup organizat condus de Ilan Șor prin partidul politic Șansă”.

„Pentru ca să monitorizăm, să limităm impactul acestor grupări criminale, 5.000 de oameni, zilnic, erau în toată țara ca să documenteze și să prevină”, a spus Recean.

Premierul susține că în ultimele luni Partidul Șansă ar fi primit peste un miliard de lei din Federația Rusă.

„Pentru prima dată în istoria țării, au început să cumpere alegerile la propriu, asta fac - bani pentru candidați, pentru voturi, pentru funcționari electorali. Și avem un actor inamic din exterior, Federația Rusă, care cu aceste sume imense și plătite printr-o rețea criminală organizată transfrontalieră”, vrea să distrugă R. Moldova, mai spune Recean.

Organele electorale urmează să informeze candidații Partidului Șansă că au fost excluși din cursa electorală, iar pe buletinele de vot, în dreptul lor, va fi mențiunea „Retras”.

Decizia CSE a fost anunțată după ce Serviciul de Informații și Securitate a comunicat că, împreună cu alte instituții ale statului, a documentat mai multe scheme prin care formațiunea Șansă este finanțată din Federația Rusă, prin cetățeni interpuși din state terțe, inclusiv Kazahstan și Turcia.

Liderul Partidului Șansă, Alexei Lungu, a reacționat spunând că formațiunea sa este supusă unui atac, iar Ilan Șor a comentat că banii sunt din afacerile sale, nu din Rusia.

Maia Sandu: Alegerile locale, importante pentru aderarea la UE

Președinta Maia Sandu a spus că alegerile locale „nu sunt doar despre cum vor arăta localitățile, ci despre cât de rapid vom ajunge membri ai UE“.

Maia Sandu este politicianul care se bucură în continuare de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Datele au fost prezentate într-un sondaj realizat de compania iData.

Președintele R.Moldova este susținut de 22% din respondenți. Pe locul II s-a clasat Ilan Șor cu 10,6%, fiind urmat de Igor Dodon cu 9,4%.

În edilul capitalei Ion Ceban au încredere 5,8%, iar în Renato Usatîi – 3%.

Peste 31% din cei intervievați au declarat că nu au încredere în nimeni.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-29 octombrie pe un eșantion de 1322 de respondenți din 353 de localități. Marja de eroare este de +/- 2,9%.

