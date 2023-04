Ilan Șor, care se ascunde de justiția moldoveană în Israel, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul,, Frauda Bancară". Pedeapsa a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Chișinău după dezbaterile judiciare pe caz. Pedeapsa a fost dictată de completul de judecată de la Curtea de Apel Chișinău în lipsa lui Ilan Șor.

De asemenea, hotărârea a fost luată după dezbaterile judiciare avute loc mai multe zile consecutiv. Timp în care apărătorii politicianului au solicitat reluarea cercetării judecătorești, cerere respinsă de instanță. Totodată, avocații au înaintat o cerere de recuzare, iar procurorii au calificat acțiunile drept încercări de tergiversare a procesului. Ba mai mult, miercuri, când au avut loc la fel dezbaterile, Marina Tauber, vicepreședinta partidului condus de Ilan Șor, a intrat în sala, împiedicând desfășurarea ședinței de judecată. În cele din urmă, aceasta a fost evacuată de poliție.

„În sfârșit un caz în care justiția a triumfat și în țara noastră! Șor - condamnat definitiv de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare! a scris deputala Olesea Stamate.

Oriunde ar servi el detenția, în Israel sau Moldova- bunurile pe care a fost aplicat sechestru acum vor fi confiscate în favoarea statului - 5 miliarde de lei!

(Și asta doar pe dosarul pe care s-a dat decizia azi, mai urmează și altele)”, a scris Olesea Stamate.

În 2017, Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherii de proporții deosebit de mari și spălare de bani, fiind acuzat acuzat că a adus un prejudiciu BEM de cinci miliarde de lei.

Ilan Șor, inclus în 2022 pe lista sancțiunilor SUA, s-a ales ulterior cu altele impuse de autoritățile de la Londra pentru acte de corupție. Acesta este un om de afaceri și politician care a fugit în 2019 din Republica Moldova din cauza problemelor cu justiția, inclusiv pentru că a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare de prima instanță în cazul,, Fraudei bancare”. Acesta pledează nevinovat.

Între timp, este activ în politică, finanțând din străinătate protestele anti-guvernamentale de la Chișinău și recunoaște că oferă bani manifestanților. „Împotriva dizgrației, sărăciei, foametei și a frigului la care au fost condamnați”, a punctat acesta.

Un articol scris în acest an de jurnaliștii The New York Times arată că Federația Rusă a provocat proteste față de Guvernul de la Chișinău prin intermediul aliatului său, Ilan Șor, care conduce o formațiune pro-rusă.