Accident cu un mort si 6 raniti, pe Centura Caransebesului

CARANSEBES - In urma cu putin timp, pe Centura Ocolitoare a Municipiului Caransebes s-a produs un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor sase. In accident au fost implicate 3 autoturisme, iar in acest moment cercetarea la fata locului este in curs de desfasurare pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul!Potrivit ISU, in cele 3 autoturisme implicate se aflau 12 persoane: "Pentru salvarea victimelor, la fata locului au fost ... citește toată știrea