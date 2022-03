Anotimpurile, in compozitia lui Iovanelo

RESIEsA - Nu este vorba despre celebrele concerte ale lui Vivaldi, ci despre arta acuarelistului resitean Ovidiu Iovanel!Presedinte si fondator al Asociatiei Pictorilor Acuarelisti (APA) din Romania, Ovidiu participa la expozitii in tara si strainatate, iar arta leaga prietenii frumoase. Sta marturie aceasta fotografie facuta la Urbino, in Italia. Alaturi de Victoria a pictat cetatea orasului, lucrarea ramanand in patrimoniul acestuia. Desi adesea e considerata o joaca de copii, acuarela e o ... citeste toata stirea