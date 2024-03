Avansari si rugaciuni de Ziua Politiei

CARAS-SEVERIN - 99 de politisti caraseni au fost avansati, sarbatoarea incheindu-se cu un moment de rugaciune!Luni, data oficiala a Zilei Politiei, cei 202 ani de existenta a institutiei au fost marcati si la sediul inspectoratului carasean cu o sedinta festiva. In acest cadru, au fost avansati in gradul profesional urmator 99 de politisti caraseni, 77 la implinirea stagiului minim, 22 inainte de termen, pentru rezultate deosebite in activitate. La eveniment au participat si prefectul ... citește toată știrea