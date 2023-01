Povestea zimbrilor, spusa in imagini

ARMENIS - In jurul Armenisului traiesc peste 120 de exemplare, lucru benefic naturii si oamenilor. Asta deoarece zimbrii au un mare impact asupra mediului si, de cand au inceput sa fie adusi, numarul turistilor din zona s-a dublat datorita prezentei lor si amenajarii de spatii de cazare!In 2014, World Wildlife Fund in colaborare cu Rewilding Europe aduceau primele exemplare in cadrul unui proiect finantat de Comisia Europeana. Demersul a fost repetat anual, iar acum zona este habitatul celei ... citeste toata stirea