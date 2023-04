CARAS-SEVERIN - Din totalul amenzilor aplicate de Garda Forestiera, la buget nu au ajuns nici 20 % din bani!Expresia "a fura ca in codru" nu poate fi o simpla figura de stil cand actiunea se petrece intr-un judet ca al nostru, in care fondul forestier acopera 49% din suprafata totala. Vestea buna este ca in 2022, din padurea de 432 mii ha s-a furat mai putin decat altadata, astfel ca pagubele au fost de doar 2.647 mc, fata de 5.751 mc, constatati ca taiati ilegal in 2021. "O scadere cu 46% ... citeste toata stirea