Situația de coșmar în care a ajuns o familie de români plecată în Anglia: "Au făcut greșeala de a povesti că au dormit în mașină celor care le-au închiriat o cameră"

Mulți români pleacă în continuare din țară în căutarea unui loc de muncă și o viață mai bună. Unii se asigură că vor avea de lucru și o locuință înainte să plece, alții sunt încrezători și se bazează pe noroc.

Este cazul unei familii care caută acum soluții să se întoarcă în România. Situația de coșmar în care au ajuns a plecat de la două nopți petrecute în mașină. Cazul acestora a fost relatat în mediul online în încercarea de a le oferi ajutor.

"Părea că viața începea să le surâdă"

"Astăzi vreau să vă împărtășesc povestea unei familii tinere care se confruntă cu o situație deosebit de dificilă.

O familie tânără a ajuns în UK cu visul de a-și construi un viitor mai bun. Povestea lor începe într-un decor nu tocmai promițător, cu 2 nopți petrecute într-o mașină, singurul lor adăpost în timp ce căutau o chirie.

După un început dificil, lucrurile păreau să se îmbunătățească: au găsit unde să locuiască și tatăl un job bine plătit. Părea că viața începea să le surâdă.

Au făcut greșeala de a povesti că au dormit în mașină celor care le-au închiriat o cameră. Aceștia i-au raportat la serviciile sociale. Drept urmare poliția le-a confiscat mașina, tatăl a fost arestat iar mama, care nu vorbea bine engleza, a semnat fără să înțeleagă că statul poate lua copilul.

Realizând că riscau să-și piardă copilul, au luat decizia disperată de a fugi, ajungând doar până în Calais, Franța. Acum sunt cu resursele financiare epuizate, blocați și disperați să găsească o cale de a ajunge acasă, în România.

Ne cer ajutorul pentru a găsi un transport de la Calais la Călărași sau București.

Cerem si noi ajutor pentru a găsi un transport sigur pentru această familie, de la Calais la Călărași sau București.

Vă mulțumesc din suflet pentru orice ajutor și pentru că vă pasă!

Cum Poți Ajuta:

Dacă cunoști pe cineva sau ai informații despre transport, te rog să ne contactezi.

Distribuie acest mesaj pentru a ajunge la cât mai mulți oameni posibil", scrie în anunțul postat pe grupul Voluntari în Europa.

Ulterior, autoarea postării a precizat într-un comentariu că s-au găsit soluții.

"Până la urmă, greu, am reușit să găsim o soluție pentru ei. Le-am mai plătit o noapte de hotel, am găsit o mașină care să îi preia la noapte, avem și plan B, dacă mașină nu merge după ei, vor ajunge la București unde îi preia cineva și îi ajută in continuare. Minunea a fost posibilă cu implicarea minunaților noștri voluntari din UK care au pus mână de la mână!"