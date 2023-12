România, hai că poți!

Nu văd că ne-am săturat încă să ne jucăm de-a iubirea pentru această țară? În timp ce mulți dintre noi se înfășoară într-un voal de nostalgii, realitatea cruntă ne spune o altă poveste.

ONG-urile fac eforturi eroice să recupereze patrimoniul țării, dar suntem prea ocupați cu amintirile trecutului glorios pentru a le oferi sprijin? Muzeul, un monument al culturii noastre, se transformă într-un depozit de gunoi, iar comorile verzi ale României devin martore ale propriului lor sfârșit. Când vom înceta să ne mai batjocorim propria istorie și să ne trezim la realitate?

Comorile naturale ale României sunt acum un câmp de bătălie devastat. Pădurile noastre sunt tăiate fără milă, iar peisajul nostru arată ca după un război. Până când vom tolera această distrugere în numele profitului rapid?

Spitalele noastre sunt pline de bolnavi, iar decidenții politici le ignoră cu sârg. Cât mai suntem dispuși să acceptăm această neglijență într-o chestiune de viață și moarte? Când vom refuza să fim simpli spectatori ai declinului nostru?

Este timpul să ne trezim și să ne întrebăm: cât mai permitem să ne jucăm de-a iubirea pentru România? Cât mai tolerăm distrugerea propriei noastre țări sub ochii noștri?

România are nevoie de acțiuni, nu de cuvinte goale. Este timpul să ne asumăm responsabilitatea pentru această țară și să o protejăm de la propria noastră auto-distrugere.

Când vom spune "destul"?

Într-o perioadă în care nostalgia pentru gloria trecutului se amestecă cu realitatea cruntă a prezentului, România se găsește într-un derapaj alarmant. Deși încă iubim această țară, ne confruntăm cu o serie de probleme critice care amenință să transforme sentimentul nostru de dragoste într-unul de dezamăgire.

Gunoiul care se adună pe străzi nu este doar un aspect cosmetic, ci o reflectare a problemelor profunde legate de infrastructura și gestionarea deșeurilor. Promisiunile de modernizare sunt umbrite de mormanele de gunoaie care ne amintesc că avem încă mult de muncă de făcut pentru a aduce România la standarde europene.

Pădurile noastre, fiecare copac doborât în numele profitului imediat, sunt o cicatrice asupra peisajului nostru național. Întrebarea este dacă sacrificiile ecologice sunt justificate de avansul economic pe termen scurt.

În școli, tencuiala căzând de pe pereți și băncile rupte ne vorbesc despre un sistem educațional lăsat în paragină. Copiii noștri merită să crească într-un mediu în care educația este prioritate, nu o secundară neglijată.

Bunătatea și empatia, calități care ar trebui să definească societatea noastră, par să fie înlocuite de cinism și indiferență. Este momentul să ne întrebăm dacă acest derapaj moral este prețul pe care suntem dispuși să îl plătim pentru a urca pe scara succesului economic.

Nu suntem doar martorii unei țări în derapaj, ci și ai unei națiuni care pare să se fi pierdut în hățișul propriilor sale interese. Întrebările se ridică cu privire la modul în care ne-am transformat România într-o piață de schimb, tranzacționată pentru avantajele unora, în timp ce ceilalți se zbat să trăiască pe această pământ.

Suntem împrumutați și economic, dar și în ceea ce privește respectul din partea celorlalte națiuni. Este o situație în care, dacă încercăm să împrumutăm occidentul, ne întoarcem acasă cu doar o mână de bani și cu un respect care ne scapă mereu printre degete.

Este timpul să ne trezim la realitate și să acționăm. România nu trebuie să fie doar un loc de trecut, ci și un spațiu în care prezentul și viitorul se construiesc cu responsabilitate și îngrijire. Haideți să ne regăsim drumul și să redevenim protagoniștii propriei noastre povești.

Site autor: kristoflajos Lajos Kristof este expert si consultant de inalta reputatie in domeniul educatiei, cu o cariera remarcabila si recunoastere internationala. A fost distins cu multiple premii si recunoasteri in Paris, Germania, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii, datorita contributiei sale semnificative in promovarea si imbunatatirea practicilor educationale la nivel global. Cu o experienta vasta si o expertiza solida in domeniul educatiei, Lajos Kristof ofera consultanta de inalta calitate, oferind instrumente valoroase si solutii inovatoare in abordarea problemelor educationale complexe. El este recunoscut pentru abordarea sa holistica si pentru abilitatea de a naviga cu succes in peisajul in continua schimbare al sistemelor de invatamant.

