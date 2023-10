Rusul acuzat în Cecenia de arderea Coranului rămâne în închisoare. Tânărul încă poartă semnele bătăii primite de la fiul lui Kadîrov VIDEO

Un tribunal din Groznîi a prelungit cu încă șase luni termenul de ședere într-un centru de detenție preventivă pentru tânărul implicată în cazul arderii Coranului, Nikita Zhuravel, în vârstă de 19 ani, rezident din Volgograd, scrie agenția SOTA.

Astfel, Zhuravel va rămâne într-un centru de detenție din Cecenia cel puțin până pe 20 aprilie 2024.

Zhuravel a fost reținut în mai 2023. Potrivit anchetatorilor, pentru o recompensă de 10 mii de ruble, el a incendiat Coranul „la instrucțiunile SBU” (serviciul secret ucrainean). Acuzațiile s-au bazat pe un videoclip al protestului. La început, Zhuravel a fost acuzat că a lezat sentimentele credincioșilor, iar ulterior s-a adăugat la acuzații un articol despre huliganism din cauza urii religioase.

Procuratura a făcut o cerere de prelungire a arestării, transmite SOTA . Apărarea lui Zhuravel nu a obiectat, deoarece ei consideră că este mai sigur pentru el să fie într-un centru de arest preventiv. De asemenea, apărarea a solicitat recuzarea judecătorului Ruslan Dandaev, argumentând că acesta este cecen și musulman. Solicitarea a fost respinsă.

În timpul procesului, așa cum scrie TASS, Zhuravel a declarat că și-a recunoscut vinovăția pentru insultarea sentimentelor credincioșilor.

Fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, în vârstă de 15 ani, care a primit titlul de Erou al Ceceniei, l-a bătut pe Zhuravel, scenă care a fost filmată. În fotografiile de la audieri, fața lui Zhuravel încă mai arată semne de bătaie. Următoarea ședință de judecată în cazul său va avea loc pe 24 octombrie.

