Rus reținut de FSB după ce ar fi planificat un atac în numele Ucrainei la un nod feroviar din Ural VIDEO

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat sâmbătă că a reţinut un bărbat rus în vârstă de 61 de ani care planificase ceea ce a numit un atac terorist în numele Ucrainei la un nod feroviar transsiberian din Ural, în regiunea munţilor Sverdlovsk, potrivit agenţiei TASS, transmite Reuters.

TASS a citat FSB spunând că bărbatul a fost recrutat de serviciile de informaţii ale Kievului în oraşul ucrainean Lvov şi trimis în Rusia.

Agenţia a spus că bărbatul a recunoscut acuzaţiile şi a cooperat cu ancheta.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra ţintelor economice din interiorul Rusiei, folosind drone cu rază lungă de acţiune pentru a lovi o serie de rafinării de petrol din partea de vest a ţării.

In the Sverdlovsk region, a man tried to start a fire at a polling station

According to local media reports, about an hour ago, a man came to the polling station with a flammable liquid, which he set on fire near the entrance. pic.twitter.com/BTSHc0wDD7