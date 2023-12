Aleksei Navalnîi are un dosar penal nou. Ce infracțiune i-au mai fabricat autoritățile vasale Kremlinului liderului opoziției ruse

Rusia a angajat noi urmăriri penale împotriva lui Aleksei Navalnîi, a anunţat vineri, 1 decembrie, opozantul care execută deja o pedeapsă de 19 ani de închisoare, în timp ce Moscova îşi înăspreşte represiunea împotriva oricărei disidenţe de la începutul ofensivei sale în Ucraina, relatează France Presse.

După cum se relatează pe canalul Telegram al politicianului, citat de Meduza.io, acesta a primit o scrisoare de la Departamentul Principal al Comitetului de Investigații, în care se menționează că i s-a deschis un dosar penal „pe motivul unei infracțiuni conform părții 2 a art. 214 din Codul penal al Federației Ruse.” După cum rezultă din scrisoare, sunt două episoade.

„Nu am idee ce este articolul 214 și nu am unde să caut. Veți ști despre asta înaintea mea”, a scris Navalnîi, menționând că „niciodată o persoană condamnată, care a stat în izolare mai mult de un an, nu a trăit o viață socială și politică atât de bogată”.

Articolul 214 din Codul penal al Federației Ruse se referă la „Vandalism”. Alineatul 2 al acestui articol se referă la „acte săvârșite de un grup de persoane, motivate de ură sau dușmănie politică, ideologică, rasială, națională sau religioasă sau motivate de ură sau dușmănie împotriva oricărui grup social”.

Alineatul 2 al articolului 214 prevede pedeapsa sub forma restrângerii libertății pe un termen de până la trei ani, sau muncă forțată pe un termen de până la trei ani, sau închisoare pe aceeași perioadă.

Carismatic militant anticorupţie şi criticul nr.1 împotriva Kremlinului, Navalnîi scăpase ca prin urechile acului de moarte după ce a fost otrăvit în august 2020 cu agent neurotoxic de tip militar, aflându-se timp de mai multe luni în convalescenţă în Germania.

Arestat în ianuarie 2021 la întoarcerea sa la Moscova, Aleksei Navalnîi, 47 de ani, a fost condamnat de atunci la pedepse grele, între care ultima - în august - la 19 ani de închisoare pentru "extremism".

Navalnîi comunică în special prin mesaje transmise avocaţilor săi, difuzate apoi pe Internet, mai ales pentru a denunţa invazia în Ucraina şi a-i îndemna pe ruşi să continue să "reziste" Kremlinului.

De peste doi ani şi jumătate, Aleksei Navalnîi alternează sejururile la izolare cu condiţii de detenţie mai mult sau mai puţin stricte, decizii ale administraţiei penitenciare pe care le condamnă de fiecare dată. Timpul petrecut după gratii a avut deja consecinţe asupra sănătăţii sale, altădată în bună condiţie fizică, Navalnîi apare astăzi slăbit şi îmbătrânit.

Rusia se confruntă de mai mulţi ani cu o represiune crescândă a vocilor critice, represiune care s-a accelerat puternic după începerea invaziei în Ucraina în februarie 2022.

Aproape toţi opozanţii de anvergură au fost încarceraţi sau trimişi în exil, iar mii de ruşi simpli sunt urmăriţi pentru că şi-au exprimat dezacordul faţă de Kremlin, inclusiv pe reţelele de socializare.