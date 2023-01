Care este starea arsenalului nuclear al Rusiei. Dubiile experților militari după eșecul războiului convențional din Ucraina

Potrivit unui cercetător american, forțele nucleare rusești pot fi la fel de incompetente și corupte ca și alte corpuri ale armatei, dar acest lucru nu face decât să mărească amenințarea din partea Moscovei.

Acțiunile armatei ruse în Ucraina au fost „extrem de incompetente”, așa cum a menționat The Economist într-un număr special care rezumă anul 2022. Observatorii occidentali au descoperit deficiențe majore în culegerea de informații, planificare, instruire, echipamente și logistică, precum și în multe alte domenii critice pentru succesul militar.

Serviciile de informații occidentale nici măcar nu se așteptau ca eficiența armatei ruse să fie atât de proastă. Așa că își revizuiesc evaluările cu privire la amenințările de securitate venite de la Moscova. Cu toate acestea, discuțiile publice despre lecțiile invaziei ruse a Ucrainei s-au concentrat aproape în întregime pe viitorul războiului convențional.

O întrebare mult mai importantă pentru Washington este ce poate spune eșecul Rusiei din Ucraina despre viitorul descurajării nucleare. Lauren Thompson, director de operațiuni al Institutului Lexington, scrie într-un articol pentru Forbes că Serviciul de Cercetare al Congresului a notat recent în raportul său că „Rusia este singura țară care, având în vedere arsenalul său nuclear, reprezintă o amenințare existențială pentru Statele Unite”. Thompson este de acord cu această evaluare. La urma urmei, 1% din stocul de arme nucleare al Rusiei este suficient pentru a distruge economia americană și pentru a ucide milioane de americani. Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, liderii politici americani nu par să acorde atenție amenințărilor nucleare ale Moscovei, pe care le-a exprimat de-a lungul războiului împotriva Ucrainei.

Ads

Thompson consideră că este timpul să analizăm mai cuprinzător ce pot spune eșecurile Rusiei în Ucraina despre abordările Rusiei cu privire la războiul nuclear.

Strategia declarativă

Acest concept înseamnă că puterile nucleare comunică public intențiile arsenalelor lor nucleare. Deși planurile lor secrete pot fi diferite. În timpul războiului împotriva Ucrainei, Vladimir Putin și subalternii săi cheie au amenințat în mod constant că vor folosi arme nucleare dacă Occidentul ar încerca să-i perturbe planurile militare. În Nuclear Posture Review din 2018, administrația Donald Trump a avertizat împotriva unui astfel de comportament. În ciuda faptului că amenințările nucleare rusești erau menite să creeze o imagine de forță și determinare, ele reflectau de fapt un sentiment de slăbiciune.

Ads

„Moscova este din ce în ce mai conștientă de faptul că forțele sale convenționale sunt inferioare Occidentului, iar economia sa, care este abia la o zecime din dimensiunea Americii, nu are resursele pentru a restabili echilibrul. De aceea, tot face referire la forțele sale nucleare pentru a echilibra condițiile de concurență”, scrie Thompson.

Strategia de aplicare

Înclinația Moscovei de a folosi efectiv arme nucleare este determinată personal de Vladimir Putin. Și el este cel care va lua decizia finală cu privire la utilizarea armelor de distrugere în masă. În ultimii ani, Putin a devenit din ce în ce mai izolat și s-a bazat doar pe sfaturile unui cerc restrâns de asociați, dintre care majoritatea sunt „șoimi”. În timpul războiului împotriva Ucrainei, el a respins în repetate rânduri opinia celui mai înalt comandament militar.

Putin crede sincer că Occidentul încearcă să distrugă Rusia . Este înconjurat de subalterni care nu fac decât să-i întărească temerile. Deoarece nimeni nu-și limitează acțiunile și nu există acces la informații externe, Putin este mai înclinat să treacă pragul nuclear într-un conflict convențional decât liderii Occidentului ”, crede autorul.

Ads

Semne și avertismente

În timpul războiului împotriva Ucrainei, informațiile rusești s-au dovedit a fi surprinzător de proaste. Acest lucru se datorează parțial dorinței de a crea rapoarte care să-l mulțumească pe Putin. Informațiile trec prin mai multe straturi de verificare înainte de a ajunge la autocrat. Drept urmare, este adesea depășit. Aceleași probleme cu precizia și întârzierile pot apărea în timpul unei crize nucleare.

Pericolul ca semnalele false să influențeze decizia de a folosi arme nucleare este exacerbat de eșecul Rusiei de a investi în sisteme de avertizare a lansării de rachete. Recent, au existat chiar perioade întregi când Moscova nu a avut sateliți de avertizare geostrategică care să poată detecta și urmări rachetele inamice. Acest lucru obligă Rusia să se bazeze pe surse de informații mai puțin rapide și nesigure. Prin urmare, armele nucleare rusești pot fi puse în alertă doar pentru a reduce amenințarea preempției.

Comandă și control

Sistemul nuclear american este conceput pentru a asigura comunicarea între forțele de comandă și armele nucleare în toate condițiile și pentru a se asigura că arsenalul va fi desfășurat numai atunci când primește un ordin legal. Președintele este singurul care poate emite un astfel de ordin. Nu există nicio procedură oficială pentru a confirma că un președinte ordonă cu bună știință o lovitură nucleară. Deși mai jos în lanțul de comandă există proceduri atent concepute care limitează libertatea altor oficiali.

Ads

Sistemul rus de comandă și control seamănă cu cel american. Dar stilul de comandă rusesc, așa cum este dovedit de războiul împotriva Ucrainei, creează un climat operațional diferit. Pe de o parte, este puțin probabil ca cineva să se opună lui Putin dacă acesta dă ordin de utilizare a armelor nucleare. Pentru că este înconjurat de subordonați supuși. Pe de altă parte, lanțul de comandă nucleară probabil că se miște mult mai încet, având în vedere tradiționala neîncredere a Moscovei față de comandanții militari de pe teren. Așadar, armata rusă nu va urma ordinul lui Putin la fel de repede cum va urma armata americană ordinul președintelui lor. Acest lucru poate avea consecințe grave în situații de conflict.

Încrederea nucleară

Acest concept include siguranța, securitatea și fiabilitatea armelor. În SUA, armata gestionează și menține forțele nucleare, iar un serviciu separat este responsabil pentru încrederea generală în ele. Ambele părți ale sistemului funcționează conform protocoalelor stricte.

Ads

Iar sarcina este îndeplinită de un personal bine pregătit. Personalul militar rus care servește în forțele nucleare este adesea numit de elita armatei ruse. Dar este posibil să fie la fel de incompetent și corupt ca și alte forțe non-nucleare ale Rusiei.

Cel mai probabil, Putin nu înțelege mai mult care este starea forțelor nucleare decât a știut care era starea trupelor convenționale. Ar trebui să ne așteptăm ca totul să fie la fel de putred. Și acest lucru face ca accidentele nucleare, fiabilitatea scăzută și alte probleme să fie mai probabile ”, crede Thompson.

Calitatea echipamentelor

Forța nucleară strategică a Rusiei constă în prezent din 300 de rachete balistice intercontinentale terestre, 10 submarine cu capacitate nucleară și aproximativ 50 de bombardiere strategice. În plus, Moscova are aproximativ 1.500 de focoase nucleare pentru forțele strategice și alte 1.900 de focoase destinate misiunilor nestrategice. Rusia a finalizat recent modernizarea forțelor sale strategice de rachete, care joacă un rol cheie în descurajarea nucleară a Rusiei. Thompson notează că informațiile despre arsenalul rusesc sunt în mare parte clasificate.

„ Dar având în vedere ceea ce am aflat despre forțele convenționale ale Rusiei, calitatea tehnologiei forțelor nucleare poate să nu fie aceeași. În unele cazuri, este inferioră celei americane. În ciuda faptului că Rusia are încă forțe nucleare formidabile capabile să distrugă Statele Unite și aliații săi în câteva ore, cel mai probabil nu are capacitatea de a conduce operațiuni flexibile și bine gândite, care să se potrivească cu capacitățile Statelor Unite ", crede autorul.

Cultura operativă

Discutând unele dintre potențialele lecții ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, expertul de la Capital Alpha Partners, Byron Callan, a observat: „Armatele sunt o reflectare a societăților care le desfășoară”. Lecția pe care Occidentul începe încet să o învețe din războiul din Ucraina este că Rusia nu mai este o mare putere. Din punct de vedere economic, tehnologic și demografic, a rămas cu mult în urma Occidentului și, foarte posibil, nu își va recăpăta niciodată puterea anterioară.

Se poate presupune că instituția nucleară rusă suferă de o disciplină slabă, corupție pe scară largă și standarde scăzute de muncă . Întreaga societate rusă demonstrează astfel de neajunsuri. Iar faptul că este condusă de un dictator izolat și paranoic nu îmbunătățește situația. Modul în care SUA integrează această probabilitate în planificarea sa nucleară rămâne un mister. Dar pare evident că a continua să se bazeze exclusiv pe amenințarea răspunsului dur pentru a păstra pacea nu mai este suficient ”, crede autorul.

Ads