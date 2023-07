Vladimir Putin l-a umilit pe șeful lui Wagner, Evgheni Prigojin, după revolta sa eșuată, trimițând serviciile de securitate să facă un raid la palatul său din Sankt Petersburg.

Ziarul pro-Kremlin Izvestia a publicat fotografii și videoclipuri cu ofițeri înarmați percheziționând conacul lui Prigojin după ce acesta a fost exilat în Belarus pe 24 iunie.

Anchetatorii au descoperit depozite uriașe de arme și muniție de asalt, lingouri de aur, un aligator împăiat și o fotografie înrămată cu ceea ce se presupune a fi capetele tăiate ale dușmanilor liderului Wagner. Acolo au mai fost găsit un baros uriaș cu inscripția "în caz de negocieri importante", o cameră privată pentru rugăciuni, o cameră medicală (arată ca la terapie intensivă), documente false și multe altele.

Imaginile din timpul raidului includ, de asemenea, un dulap mare care conține multe peruci.

O mulțime de fotografii care îl arată pe Prigojin purtând perucile ca parte a diferitelor deghizări au fost difuzate către canalele rusești Telegram susținute de statul rus.

O deghizare îl arată pe Prigoni copiind angajat al Ministerului Apărării din Sudan, în timp ce în alta este deghizat ca asistent diplomat din Abu Dhabi. Alte deghizări îl arată copiind diferite figuri militare din Libia.

Meanwhile in Russia: photos from the search of Yevgeny Prigozhin's properties are published by the media (thread) ⤵️ pic.twitter.com/cWawLBAUWo

Calitatea unor deghizări este de râs, stârnind speculații că ar fi putut fi manipulate în încercarea de a-l discredita și mai mult pe șeful Wagner.

Video pertaining to the search of Yevgeny Prigozhin's properties: pic.twitter.com/AAazPzx1MC

Dar susținătorii lui Prigojin au declarat că scurgerea imaginilor ar putea încălca legile stricte de securitate națională ale Rusiei, sugerând că oligarhul acționează ca un agent de stat, având în vedere legăturile Wagner cu serviciul militar de informații al Rusiei, GRU.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.

This time a part of his selfies archive was published.

Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p