Războiul cu Ucraina nu numai că ia viețile a mii de oameni, arde resurse materiale uriașe, distruge legăturile dintre Rusia și lume și valorile morale ale rușilor. Modul în care Putin și guvernul său duc acest război pune temelia unui viitor război civil, scrie Novaia Gazeta. Va începe peste un an sau doi - nu este atât de important. Grav este că pe zi ce trece pare inevitabil.

Dar mai întâi, este posibil un război civil în Rusia? Imposibil dacă vă imaginați ceva asemănător cu războiul civil din 1918-1922, când Imperiul Rus s-a destrămat în zeci de entități statale sau cvasitatale. Acum Rusia este extrem de unită în termeni etnici și lingvistici. Colectiv, minoritățile reprezintă un mic procent din populație. Doar Republica Cecenă are șansa unei existențe independente. Dar nici măcar secesiunea Ceceniei - sau războiul pentru o astfel de secesiune - nu va fi un război civil în adevăratul sens al cuvântului. Pur și simplu pentru că toată Cecenia reprezintă 1% din populația Rusiei.

Întoarcere la anii de haos din 1990

Un război civil „regiune contra regiune” în Rusia modernă este practic imposibil. Cu toate acestea, un alt tip de război civil este posibil, Cum a fost în anii 1990 la Krasnoiarsk și Ekaterinburg, Kemerovo și Nefteiugansk. Între diverse tipuri de bande și structuri de aplicare a legii, private și de stat, pentru accesul la fluxurile financiare ale activelor industriale și de resurse. Numai că de această dată, spre deosebire de anii 1990, la război vor participa mult mai mulți oameni cu experiență militară. Și vor fi mult mai bine înarmați.

Cu toate acestea, creșterea bruscă a numărului de oameni cu experiență militară și a numărului de arme militare la cetățeni nu este singurul factor care impulsionează războiul. Și mai importantă este dezintegrarea instituțiilor statului, care se observă deja: apariția armatelor private, participarea FSB, poliției și instanțelor la represiuni politice, inclusiv ilegale chiar și conform legile ruse actuale, crearea de formațiuni armate, subordonate formal autorităților regionale etc.

Toate acestea se vor suprapune pe promisiunile nesatisfăcute – atât materiale, cât și „morale”. Bărbați înarmați vor încerca să preia de exemplu biroul Gazprom, nu doar pentru că au arme și experiență, ci și pentru că nu și-au primit pensiile, indemnizații de invaliditate sau chiar doar pentru respect și onoare. E periculos să nu plătești oameni înarmați.

Se simte în aer războiul civil

Se aud deja primele focuri, până acum verbale, din acest război. Săptămâna trecută, presa a redat declarațiile lui Evgheni Prigojin, fondatorul și șeful grupului de mercenari Wagner, care desfășoară acum operațiuni militare în Donbass. La întrebarea pusă un jurnalist al televiziunii de stat RT de ce cei mai bogați oameni din țară ignoră situația militară și uneori ajută cealaltă parte, răspunsul lui Prigojin a fost: „Motivul este impunitatea. Trebuie incluse pârghiile și mecanismele pentru „distrugerea” totală a acestor oameni ca oameni de afaceri. În legătură cu acestea, este nevoie urgentă de represiuni staliniste ”. Prigojin însuși dă deja un exemplu: execuția brutală a unui mercenar acuzat de trădare cu o lovitură de baros, scrie Novaia Gazeta.

Răzbunarea „gangsterului” violent

Omul responsabil cu treburile murdare al lui Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, a câștigat vizibilitate la Moscova în ultima vreme, și asta tocmai pentru că războiul din Ucraina nu decurge conform planului. Șeful grupului Wagner, supranumit „bucătarul” lui Putin, caută să câștige influență de pe urma relației cu stăpânul Kremlinului, în detrimentul ”establishmentului”, scrie France24.

El solicită public arestarea „pentru înaltă trădare” a guvernatorului Sankt Petersburgului, se arată încântat de uciderea brutală a unui presupus dezertor din grupul de mercenari ruși Wagner și îi cere lui Putin să aplice ”epurări staliniste” în cadrul administrației.

Pe măsură ce eșecurile armatei ruse continuă, „aparatul de securitate și cel tehnocrat în vigoare și-a pierdut credibilitatea în ochii lui Vladimir Putin, iar Evgheni Prigojin vrea să profite de acest lucru pentru a-și spori influența politică”, rezumă Jeff Hawn, specialist în problemele de Securitate ale Rusiei și consultant extern pentru New Lines Institute, un centru american de cercetare geopolitică.

Totuși, în ciuda nenumăratelor portrete ale „bucătarului lui Putin”, care îl înfățișează ca pe un apropiat al conducătorului Kremlinului, „el nu a fost niciodată în primul cerc al consilierilor politici”, subliniază Stephen Hall.

Evgheni Prigojin nici măcar nu are profilul potrivit. El nu a făcut niciodată parte din Partidul Comunist, nu are conexiuni în serviciile de informații și nu are alt sprijin politic în afară de Vladimir Putin. „Este un rus care s-a ridicat prin propriile puteri, ceea ce este ca și cum ai spune că este un gangster care s-a îmbogățit fiind mai nemilos decât ceilalți”, spune Jeff Hawn. El a fost condamnat la închisoare în tinerețe pentru tâlhărie și participare la crimă organizată.

Un CV perfect pentru postul de mână dreaptă a lui Vladimir Putin, dar nu și pentru cel de consilier politic respectabil, care are un cuvânt de spus. Însă, cum războiul a schimbat mersul lucrurilor, „Prigojin vede în asta o oportunitate de a demonstra că metodele lui funcționează cel mai bine”, explică Stephen Hall.

Recentele apariții publice ale celui ce obișnuia până acum să lucreze din umbră „sunt semnalul unui război care are loc în culisele puterii”, spune Jeff Hawn.

În acest sens, deschiderea unui birou Wagner la Sankt Petersburg nu este doar o oficializare a existenței acestor mercenari. „Este și un semnal pentru serviciile de informații care au tolerat acțiunile acestor mercenari atâta timp cât aceștia au acționat în Africa sau în Ucraina, dar nu pe teritoriul național, considerat ca fiind al lor”, explică Jeff Hawn.

Cei mai bogați oameni ai Rusiei nu sunt doar câțiva oligarhi rămași din anii 1990. Aceștia sunt și apropiați ai lui Putin, conducerea celor mai mari corporații de stat - Gazprom, Rosneft, Rostec, Sberbank. Desigur, cuvintele lui Prigojine par inofensive acum. Dar când războiul se va termina și banii de la buget care finanțează operațiunile militare se vor epuiza, Wagner și alte grupuri vor concura pentru controlul fluxurilor financiare.

Structurile de aplicare a legii, la pământ

Aceasta este o altă consecință a războiului - nu vor exista agenții de aplicare a legii capabile să facă față armatelor private. Garda Națională este parțial învinsă, parțial demoralizată. Reputația FSB a fost subminată atât în ​​ochii elitei, cât și în ochii cetățenilor - este mai rău decât era reputația KGB-ului sovietic în 1991. Mult mai rău. Niciun serviciu special nu se poate baza pe forță pentru o lungă perioadă de timp - atunci când nu există bani pentru salarii mari. Vor înceta să funcționeze așa cum au încetat să mai funcționeze în anii 1980. La fel ca în anii 1990, poliția, Garda Națională și ofițerii de informații vor deveni pur și simplu participanți la redistribuirea proprietății, împreună cu armata și criminalitatea.

Cele trei componente ale unui viitor război civil sunt promisiunile neîndeplinite, armatele private și prăbușirea agențiilor de aplicare a legii. Și toate trei au fost deja pregătite de Putin, avertizează Novaia Gazeta.

