Cum a ironizat Ryanair un pasager care s-a plâns de spațiul îngust de la picioare

Compania low-cost Ryanair, care operează și în România, este cunoscută pentru sarcasmul pe rețelele sociale și are o bogată istorie de trolling online.

Zilele trecute, Ryaniar a distribut pe twitter postarea unui pasager care s-a plâns de spațiul îngust de la picioare din aeronavele companiei, adăugând un comantariu.

Bărbatul scrisese: „Am doar 5”7 @Ryanair”(Am doar 1,73 m, Ryanair), iar replica irlandezilor a fost: „În cazul ăsta vrei să-ți schimbi profilul pe Tinder?”

Cotidianul britanic The Independent notează că schimbul de replici a devenit viral, angrenând multe alte păreri.

You going to update your tinder profile then? https://t.co/U9JJuSsELP