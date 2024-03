Cum arată o sală de cinema după plecarea unui grup de elevi de gimnaziu. "Copii răsfățați pentru care 50-100 de lei sunt absolut nimic"

Mulți se plâng de copiii și tinerii "din ziua de azi", referindu-se la unele obiceiuri pe care aceștia le au sau la lipsa de educație. Uneori cei care reclamă situații nefirești fac parte din generația pe care o critică, fiind la rândul lor tineri.

Un adolescent de 19 ani a relatat în mediul online comportamentul unui grup de elevi de gimnaziu în sala de cinematograf. Acesta a postat și o poză cu mizeria lăsată în urmă de aceștia.

"Sunt și eu un băiat de 19 ani, dar asta nu e despre mine. Am fost la Dune Part 2, fiind mare fan al cărților. M-am pus și pe rândul 13, stânga, 15-16 (un sweetspot, recomand.). În spatele meu pe ultimul rând era un rând de copii de gimnazială probabil, băieți și fete. Grupul masiv a format o coadă imensă la bar cerând porții imense de popcorn și nachos, toți fiecare unul după altul (vă rog frumos dacă sunteți în grup comandați deodată măcar). După ce am stat probabil 20 de minute (s-a mai deschis și o casă la final), din fericire am prins reclamele, că acestea durează 15-20 de minute.

La începutul filmului au fost foarte multe scene tăcute și se putea auzi cum chicoteau și vorbeau acei copii. Li s-a zis odată frumos să tacă. Au continuat. După câteva minute o altă doamnă a făcut același lucru, până când o voce asertivă de bărbat le-a zis ceva de-a lungul rândurilor: "Băi, mutanții din ultimul rând, tăceți odată în familia voastră", sau ceva de genul, oricum foarte vulgar și la obiect.

După, nu s-a mai auzit o șoaptă, dar în ultima jumătate de oră a filmului au plecat toți. Asta au lăsat în urmă. Stau și vă întreb. Pentru ce dai atâția bani, 50+ lei, că să faci atâta risipă, să îți bați joc de spectatorii care vor să vadă un film, și după să și pleci de la film când nici nu s-a terminat? Care e scopul?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Am ajuns să merg să mă uit doar la filme de groază la cinema, fiindcă știu că nu am surpriză să văd copchii"

Postarea a strâns 150 de comentarii în care utilizatorii platformei descriu situații asemănătoare la care au fost martori.

"Eu refuz să merg la Dune până nu trece tot hypeul. Să fiu singur în sală, că de oameni care n-au văzut civilizație în viața lor m-am săturat."

"Am fost duminică seară la 10:30 .. Au fost destul de mulți oameni în sală, dar pot să recomand pentru că toți plozii sunt la somn, pentru că au școala de dimineață."

"Din cauza asta, ultimul film văzut a fost la un cinematograf uitat de lume, din centrul vechi. Nu era nici naiba acolo."

"Eu am ajuns să merg să mă uit doar la filme de groază la cinema, fiindcă știu că nu am surpriză să văd copchii ce nu au cei 7 ani de acasă. Ultima experiență la cinema cu un film simplu a fost tragică pentru sănătatea mea mentală."

"Cel mai probabil și părinții sunt la fel sau nu le pasă"

Unii dau vina pe părinți.

"Comportament clasic de copil răsfățat care primește ce vrea când vrea și care nu apreciază ce are și valoarea banului/a mâncării. Așa sunt copiii needucați. Așa ajung. Niște bratty slobs fără respect față de alții și de zonele publice. Părinții ar trebui să ii facă să înțeleagă ce e aia bunul simț. Dar cel mai probabil și părinții sunt la fel sau nu le pasă. Absolut orice spațiu public o să arate așa pentru că merg pe ideea că o să curețe alții după ei, asta dacă se și gândesc măcar la faptul că lasă mizerie".

"Copii răsfățați pentru care 50-100 RON e absolut nimic, de aici și comportamentul lor și ce au lăsat în urmă. E plină lumea de ei, mai puțin însă de ceilalți."

"O sală plină de așa ceva trebuia curățată de o singură persoană în maxim 10-15 minute"

Cineva a comentat situația din perspectiva angajaților care trebuie să facă curat într-o cursă contra-cronometru.

"Observ că nu s-a schimbat comportamentul de acum 4 ani când am lucrat la cinema city, urât sincer. Ei și animalele ce trăiesc așa.

Imaginați-vă că o sală plină de așa ceva trebuia curățată de o singură persoană în maxim 10-15 minute pentru că veneau oamenii pentru următorul film care apropo mai avea 30-40 de minute (cu tot cu reclame) până să înceapă..."

"Am pățit la fel când am mers anul trecut, singur, să văd un film-anime la cinema. Vreo 3-4 copile de 14-15 ani s-au pus în spatele meu și timp de aproape două ore cât a durat animația au vorbit băi nene încontinuu. Chicoteau, vorbeau între ele, dădeau cu picioarele în spatele scaunelor celor de pe rândul din față. Chiar dacă se mai întorcea câte unul și se uită urât la ele, după vreo două minute începeau din nou. Tu ai avut noroc cu bărbatul acela care le-a atras atenția. Din păcate nu prea ai ce să le faci decât dacă ești intimidant și autoritar. Ei merg la cinema să socializeze."

"Eu am fost la film de desen animate cu băieții mei. În sala, doar părinți și copii. La final, dezastru! Noi strângem și floricele care au căzut pe scaun, alții își lasă cutiile răsturnate pe jos. Copiii sunt așa pentru că părinții sunt așa."

