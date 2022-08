Cum s-au activat moraliștii români la imaginile cu prim-ministra Finlandei dansând: "Rînza lor se umflă periodic și încep să urle"

Imaginile cu prim-ministra Finlandei Sanna Marin distrându-se alături de prieteni la o petrecere privată au făcut înconjurul Europei și au stârnit reacții diverse.

Pe rețelele sociale din România, mulți cetățeni au condamnat aspru faptul că demnitara finlandeză, care are 36 de ani, participă la evenimente sociale specifice tineretului.

Scriitorul român Paul Gabor analizează într-o postare pe Facebook profilul criticilor autohtoni ai Sannei Marin:

"Moraliștii români au și rînză. Iar rînza lor se umflă periodic și încep să se revolte, să urle, să dea sfaturi, sugestii și lecții. Ba cînd pierde Halep, ba cînd se retrage Popovici, ba atunci cînd se-ndoaie vreo frunză din jungla amazoniană.

Pe moraliștii români nu îi deranjează corupția, nici scandalurile în care sînt implicați politicienii noștri, în general le intră pe o ureche și le ies pe cealaltă problemele extrem de grave prin care trec oamenii. Ei (și rînza lor care se inflamează) sînt preocupați de lucruri minore și de șușanele.

Acum s-au umflat, ei și rînzele lor, pentru că premierul Finlandei, Sanna Marin, a dansat lasciv în timp ce se afla la o petrecere. Eveniment privat, să ne înțelegem. Femeia are 36 de ani. Ce să facă? Să-și pună un batic în cap? Să bea doar apă plată pentru că moraliștii români - în general consumatori de bere la pet - nu suportă acest tablou „inestetic”?

E vinovată, s-o punem la zid! A dansat. Poate că a și băut două pahare în plus. S-o biciuim și s-o ardem pe rug, dezmățata naibii!

Pentru moraliștii români: este doar problema finlandezilor dacă premierul lor a consumat „prafuri”. Sînt convins că vor găsi o modalitate de a-i cere socoteală.

Haideți să ne vedem de-ale noastre, de infractorii noștri, de semidocții pe care îi avem în curte, de fabricile de diplome, de sistemul nostru sanitar, de șpăgile care încă se cer și se dau, de spiritul nostru civic egal cu zero, haideți să nu mai fim captivi neroziilor și prejudecăților, să nu mai arătăm cu degetul lipsurile altora (mai ales cînd nu ne afectează personal) și să avem grijă, măcar din cînd în cînd, să dăm cu mătura prin ogrăzile proprii.

Pentru că ipocrizia asta generalizată e o boală pe care nici cel mai deștept psihiatru nu o poate pune la punct", arată Gabor în postare.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 17, 2022

În videoclipul care a fost "scurs" pe internet joi, 18 august, Marin este prezentată în mai multe scene, aparent la o reședință privată, îmbrățișându-și prietenii, cântând și dansând pe muzică pop finlandeză.

Printre oaspeții aflați la petrecere se numără Alma, o artistă populară în Finlanda, un membru al parlamentului, câțiva prezentatori de emisiuni radio și un stilist celebru.

„Am dansat, cântat, sărbătorit, am făcut lucruri legale”, a declarat Sanna Marin reporterilor joi, 18 august, aflată în Kuopio, un oraș de la granița de est, lângă Rusia, unde parlamentarii ei se întâlnesc pentru conferința anuală de vară.

„Am o viață de familie, o viață profesională și, de asemenea, timpul liber, și îmi petrec timpul liber cu prietenii”, a spus Marin, care a menționat și că angajații serviciului de securitate se aflau în imediata apropiere când a avut loc petrecerea, deși nu se aflau în aceeași încăpere.

Marin a adăugat că nu are „nimic de ascuns sau de ascuns”, dar a spus că este deranjată că videoclipul a fost distribuit pe internet. Nu este clar încă cine a făcut acest lucru.

„Am avut încredere că, din moment ce videoclipurile sunt private și realizate la un eveniment privat, nu vor fi publicate”, a adăugat prim-ministra.

