Șeful Pentagonului le-a cerut public scuze americanilor după ce a ascuns că are cancer. Scandalul în urma căruia i s-a cerut demisia VIDEO

Secretarul american al Aprării, Lloyd Austin, şi-a cerut scuze în mod public joi, 1 februarie, după ce şi-a păstrat secrete un cancer şi o spitalizare, un scandal care a provocat un val de indignare în America, relatează AFP.

”Vreau să fiu clar: nu am gestionat asta aşa cum trebuia (...). Ar fi trebuit să-l informez pe preşedinte despre diagnosticul meu de cancer (...) Le cer scuze colegilor mei şi populaţiei americane”, a declarat într-o conferinţă de presă Lloyd Austin.

US Defense Secretary Lloyd Austin said that his recent cancer diagnosis shook him but he should have notified President Joe Biden and the public about it pic.twitter.com/Nm7d8arTJf

Însă ”vreau să spun foarte clar că autorităţile n-au fost în vacanţă şi că nu a existat un risc la adresa comandamentului şi controlului Departamentului Apărării”, a subliniat el.

Lloyd Austin a fost criticat în urma dezvăluirii faptului că a fost spitalizat recent şi că problema sa de sănătate a fost ţinută secretă, contrar protocoalelor aflate în vigoare.

Acest lucru a avut loc într-un an electoral şi în timp ce prima putere militară mondială urmăreşte îndeaproape două războaie importante, în Ucraina şi Fâşia Gaza.

”Încă mă refac”

Preşedintele american Joe Biden nu a ştiut nimic despre diagnosticul de cancer timp de mai multe săptămâni, potrivit Casei Albe.

“Anyone else within the military chain of command would have faced reprimand or even dismissal. Why shouldn't that same standard apply to you?”

Lloyd Austin says “thanks for the question” and then doesn’t really answer.pic.twitter.com/RF9HzuIBdu