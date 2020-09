Fiecare scoala trebuie sa anunte joi, 10 septembrie, scenariul pentru inceperea anului scolar

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat in urma cu cateva zile ca evaluarea din teren va fi efectuata de catre DSP-uri sau Inspectoratele Scolare."Pe 10 septembrie, consiliile de administratie ale unitatilor scolare vor prezenta comitetelor pentru situatii de urgenta, DSP si inspectoratelor scolare scenariul la care s-au hotarat sa inceapa anul scolar.Evaluarea in teritoriu se face de catre DSP-uri, ISJ -uri, sub coordonarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta. Libertatea, in ghilimele, acordata unitatilor de invatamant , sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor si comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, este acea descentralizare, in contextul in care vrem ca fiecare unitate scolara sa inceapa particular acest an scolar si scenariile pe care le-am prezentat acum 2 saptamani sa fie adaptate, personalizate pentru fiecare unitate scolara in parte", a declarat Nelu Tataru. Ministerul Sanatatii a publicat la 1 septembrie ordinul privind normele privind masurile sanitare si de protectie ce vor fi luate in unitatile de invatamant in noul an scolar. Documentul prezinta cele trei scenarii pentru desfasurarea cursurilor (prezenta fizica a tuturor elevilor; venirea la scoala prin rotatie, cu exceptia prescolarilor, a claselor primare, a VIII-a si a XII-a; invatamant exclusiv online), stabilind ca directiile de sanatate publica trebuie sa informeze pana la data de 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati.Pana la data de 10 septembrie, comitetele judetene pentru situatii de urgenta vor emite hotararile privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant. Documentul mai prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toti elevii si intreg personalul (inclusiv clasa pregatitoare ; exceptie fac prescolarii), asigurarea distantarii de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare.