INS: 3,5 milioane de elevi si studenti inregistrati in anul scolar incheiat, in scadere cu 21.100 fata de anul precedent

Potrivit sursei citate, scaderea a fost determinata in principal de diminuarea inregistrata in invatamantul primar si gimnazial (-11.500 elevi). Insa, populatia scolara a crescut comparativ cu anul scolar/universitar precedent in invatamantul profesional (+11,4%), invatamantul superior (+1,8%), invatamantul anteprescolar si prescolar (+0,3%), respectiv in invatamantul postliceal si de maistri (+0,1%).Datele INS mai arata ca numarul absolventilor din anul scolar/universitar 2018-2019 a fost de 503.100 elevi si studenti, in crestere usoara (+0,3%) comparativ cu anul scolar/universitar precedent.Conform INS, in anul scolar/universitar 2019-2020, aproape jumatate din populatia scolara s-a regasit in invatamantul primar si gimnazial (46,0%), iar circa o treime in invatamantul liceal si cel anteprescolar si prescolar (17,5%, respectiv 15,6%).Din totalul populatiei scolare cuprinsa in sistemul de educatie, 49,9% au fost elevii si studentii de sex masculin si 72,6% au studiat in mediul urban.Comparativ cu anul scolar/universitar precedent, invatamantul profesional, invatamantul superior, invatamantul anteprescolar si prescolar si invatamantul postliceal si de maistri sunt nivelurile care au inregistrat cresteri ale populatiei scolare (+10.300 elevi, +9.600 studenti/cursanti, +1.400 copii si respectiv +100 elevi). In invatamantul postliceal si de maistri au fost inscrisi 92.500 elevi, fiind insa cel mai putin reprezentat nivel educational din totalul populatiei scolare (2,6%).Invatamantul primar si gimnazial, precum si cel liceal au cunoscut diminuari accentuate ale numarului de elevi inscrisi in anul scolar 2019-2020 fata de cel anterior (-31.000, respectiv -11.500).Populatia scolara a fost cuprinsa cu preponderenta (94,9%) in unitatile scolare publice, iar 5,1% in unitati scolare private.Pe niveluri educationale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studentilor inscrisi in unitatile din invatamantul public s-au regasit in invatamantul superior (87,6%), respectiv postliceal si de maistri (53,3%).Gradul de cuprindere in invatamant al elevilor din grupa de varsta 11-14 ani a inregistrat cel mai ridicat nivel (89,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de varsta.In anul universitar 2019-2020 au fost inscrisi in invatamantul superior 543.300 de studenti/cursanti, din care 54,6% au fost studente/cursante.Cele mai atractive specializari (conform clasificarii ISCED-F) din invatamantul superior au fost cele de afaceri, administratie si drept (24,1% din totalul studentilor/cursantilor), respectiv de inginerie, prelucrare si constructii (20,4% din totalul studentilor/cursantilor).Unitatile de invatamant care au functionat in anul scolar/universitar 2019-2020 au apartinut, in principal, nivelurilor de educatie primar si gimnazial (57,0%), liceal (21,0%), respectiv anteprescolar si prescolar (17,2%).In profil teritorial, populatia scolara din anul scolar/universitar 2019-2020 a inregistrat cele mai ridicate valori in regiunile Nord-Est (607.700 persoane), respectiv Bucuresti-Ilfov (516.800 persoane).Distributia populatiei scolare pe regiuni de dezvoltare si niveluri educationale fata de totalul fiecarei regiuni arata ca cea mai ridicata pondere s-a inregistrat in invatamantul primar si gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,5%). La polul opus, cele mai scazute ponderi s-au inregistrat in invatamantul postliceal si de maistri din regiunile Centru, Nord-Est si Bucuresti-Ilfov (2,0% fiecare in parte).In invatamantul superior, ponderea numarului de studenti/cursanti inscrisi fata de totalul fiecarei regiuni a fost preponderenta in regiunea Bucuresti-Ilfov (33,9%).Potrivit INS, in anul scolar/universitar 2019 - 2020, personalul didactic din sistemul educational a insumat 234.800 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populatia scolara si numarul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenti la un cadru didactic.Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritara, atat la nivelul intregului sistem educational (78,2%), cat si pe nivelurile de educatie: anteprescolar si prescolar (99,7%), primar si gimnazial (80,7%), postliceal si de maistri (77,1%), liceal (72,0%) si profesional (66,9%).Numarul absolventilor din anul scolar/ universitar 2018-2019 apartinand nivelurilor educationale gimnazial, liceal, profesional, postliceal si de maistri, respectiv superior ( licenta , master si doctorat cursuri postuniversitare si programe postdoctorale de cercetare avansata) a fost de 503.100 elevi si studenti. Preponderente au fost absolventele, in numar de 263.700, reprezentand 52,4%. Din totalul absolventilor, au finalizat in mediul urban 82,0% si 18,0% in mediul rural.La sfarsitul anului scolar 2018-2019 au absolvit invatamantul gimnazial 176.600 elevi, cei mai multi dintre acestia inregistrandu-se in regiunea Nord-Est (19,6%). Ponderea baietilor (51,4%) o devanseaza usor pe cea a fetelor, cu 2,8 puncte procentuale. In mediul urban, absolventii de gimnaziu reprezinta 56,5% din totalul absolventilor din acest nivel, insa in profil teritorial, regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia au inregistrat ponderi mai mari ale absolventilor din mediul rural (57,1%, respectiv 55,0%).In invatamantul liceal, la sfarsitul anului scolar 2018 - 2019 au absolvit 149.200 elevi, in crestere cu 0,4% comparativ cu anul scolar anterior. Majoritatea absolventilor de liceu a urmat cursurile invatamantului cu frecventa (88,6%).Situatia absolventilor din invatamantul liceal a evidentiat ca circa jumatate au frecventat cursurile filierei teoretice (52,2% din totalul absolventilor), 39,5% pe cele din filiera tehnologica, iar 8,3% din totalul absolventilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocationala.La examenul de bacalaureat s-au prezentat 137.200 absolventi , din care 120.500 proveniti din promotia 2019 (87,8%). Au fost declarate reusite 98.700 persoane (72,0%). Din totalul absolventilor proveniti din promotia 2019, 93.400 persoane (77,5%) au fost declarate reusite.Invatamantul profesional a fost absolvit de 23.100 elevi, din care 97,0% au urmat cursurile unitatilor scolare apartinand sectorului public, iar numai 3,0% pe cele din sectorul privat.Invatamantul postliceal si de maistri a fost absolvit de 29.400 elevi din care 62,7% au urmat cursurile unitatilor scolare apartinand sectorului public, iar peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat.In invatamantul superior, numarul absolventilor cu diploma a fost de 124.800 studenti/cursanti, din care studentele/cursantele au reprezentat 59,0%. Absolventii cu diploma ai invatamantului superior au provenit cu preponderenta din facultatile cu profil afaceri, administratie si drept (26,7%), inginerie, prelucrare si constructii (18,6%), respectiv sanatate si asistenta sociala (11,2%).Referitor la rata abandonului, in anul scolar 2018/2019 s-au inregistrat urmatoarele valori: 1,6% in invatamantul primar, 1,7% in invatamantul gimnazial si 2,6% in invatamantul liceal si profesional.In anul 2017, resursele financiare necesare procesului de invatamant, alocate pentru functionarea unitatilor scolare cuprinse in sistemul national de educatie au fost asigurate in cea mai mare masura (98,0%) din fonduri publice (de la bugetul de stat si din bugetele locale), dar si din alte surse ale institutiilor de invatamant (2,0%). Pe tipuri de cheltuieli ale institutiilor publice si private, ponderea majoritara in totalul cheltuielilor de educatie a fost detinuta de cheltuielile curente (95,1%), urmate de cheltuielile de capital (4,9%).