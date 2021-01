Ministrul Educatiei a anuntat ultimul scenariu privind redeschiderea scolilor. In ce conditii s-ar putea intoarce elevii in banci

"In urma discutiilor avute astazi (4 ianaurie) cu mai multi reprezentanti ai procesului de invatamant din Romania - cadre didactice, inspectori scolari, asociatii ale parintilor, ale elevilor si studentilor, cu reprezentantii sindicatelor, cu ministrul Sanatatii - a reiesit ca trebuie sa avem in vedere evolutia epidemiologica in urma vacantei de iarna.Aceste rezultate vor fi disponibile la jumatatea lunii ianuarie. Apoi, vom urmari si modul in care se va desfasura campania de vaccinare si vom tine cont si de aceste date. Am transmis note ISJ-urilor si universitatilor din tara cu privire la centralizarea informatiilor privind disponibilitatea profesorilor de a se vaccina. In urma acestei analize, orice scenariu este deschis, inclusiv cel in care am putea avea o redeschidere pe zone a scolilor, prioritate avand zonele cu cea mai mica rata de infectare", a declarat Sorin Cimpeanu, luni seara, la Digi 24.