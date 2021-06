Evaluare Nationala 2021. Regulile pentru examenul de intrare la liceu elaborate de Ministerul Educatiei

Masuri privind accesul in scoala

Conditii de siguranta epidemiologica

Ce obiecte sunt interzise in sala de examen

Pasii de urmat in sala de examen

2021 va fi astfel al doilea an pandemic in care tinerii vor da examenul, conditiile fiind speciale, pentru a permite distantarea intre elevi si desfasurarea in conditii de siguranta.Astfel, Ministerul Educatiei a elaborat un ghid cu regulile de care trebuie sa tina cont elevii si profesorii pentru ca Evaluarea Nationala sa nu duca la cresterea numarului de cazuri de coronavirus.Spre exemplu, accesul in scoala se va face pe circuitele functionale, demarcate cu benzi vizibile, care sa asigure trasee prestabilitate de intrare, de deplasare in interiorul unitatii de invatamant si de parasire a acesteia, facilitand astfel pastrarea unei distante corespunzatoare intre persoane.Cei care vor gestiona accesul si afluxul de persoane din interiorul unitatii de invatamant sunt desemnati de catre conducerea scolii, respectiv de comisia de examen.Intrarea in sali se va face prin mai multe cai de acces, pentru a reduce fluxul de candidati, intre elevii care intra in centrul de examen urmand a fi lasat cel putin 1 metru distanta. De asemenea, caile de acces vor fi mentinute deschise in timpul primirii candidatilor pentru a limita punctele de contact.Elevii sunt nevoiti sa isi dezinfecteze mainile la intrare si sa poarte masca, ei urmand a fi indrumati spre salile de examen.Potrivit ghidului elaborat de Ministerul Educatiei, in centrele de examen vor exista echipamente si materiale de protectie, intrarile si iesirile precum si sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate corespunzator. De asemenea, culoarele si punctele de acces vor fi dezinfectate in mod regulat.In salile de examen, intre candidati, exista o distanta de 1 metru, atat pe randuri cat si intre randuri.In salile de examen vor exista dezinfectanti pentru maini, iar candidatii vor purta obligatoriu masca pe toata durata desfasurarii examenului. De asemenea, se interzice schimbul de obiecte personale, conform regulamentului citat, fiecare centru de examen urmand a beneficia de asistenta medicala.Accesul in sali e permis incepand cu ora 08.00 dimineata, timp de o jumatate de ora, astfel ca examenul va incepe la ora 09.00. Candidatii au la dispozitie 120 de minute pentru fiecare proba scrisa.Conform regulamentului, candidatilor le este interzis sa intre cu orice tip de materiale ajutatoare in incinta salii de examen, fie ca e vorba de manuale , dictionare, carti sau ciorne.De asemenea, ei nu pot introduce ghiozdane in salile de examen, cei care refuza depozitarea in zona stabilita de comisie urmand a fi exclusi din examen.Candidatii vor fi asezati in ordine alfabetica in banci, unul cate unul, si, incepand cu ora 09.00, candidatii vor primi brosura cu subiectele si hartie stampilata pentru ciorna.Acestia vor completa caseta de identificiare, iar asistentii vor verifica datele inscrise de candidati si vor secretiza caseta.La Evaluarea Nationala 2021, candidatii primesc subiectele sub forma de brosura, putand sa solicite si pagini suplimentare. Elevii vor putea folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra si creion negru pentru scheme si desene. De asemenea, la matematica pot folosi instrumente de desen.