Analiza Ziare.com. Evaluarea Nationala 2020, note si clasamente

Evaluare Nationala 2020. Contestatiile si calcularea mediilor

Rezultatele la Evaluarea Nationala 2020 s-au afisat astazi, pe evaluare.edu.ro , unde au fost publicate notele la Limba si literatura romana, la matematica , dar si media celor doua, inainte de contestatii. Totodata, Ministerul Educatiei a publicat si baremul de notare a subiectelor.Lucrarile au fost corectate prin rotatie, in alte judete decat in cele de origine. In premiara, notele au fost publicate anonim, fara sa apara numele elevilor, ci un cod unic, pe care fiecare candidat l-a primit dupa examen. Astfel, pe site-ul evaluare.edu.ro apar doar codul unic al candidatului, scoala de provenienta, rezultatele probelor la examenul de Evaluare Nationala 2020 si media. Tot astazi, elevii nemultumiti de note pot depune contestatii online, in intervalul 16:00-19:00, dar si luni, intre 08:00 si 12:00.Candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Media obtinuta la Evaluarea Nationala reprezinta 80% din media de admitere la liceu, restul procentului, de 20%, fiind media generala din clasele V-VIII.La Evaluarea Nationala din 2020 s-au inscris 172.531 de candidati, dintre care doar 160.468 s-au prezentat, adica 93%.Din numarul candidatilor prezenti, 135.101 au obtinut medii mai mari sau egale cu cinci (76,1%), 38.310 de candidati (23,9%) au obtinut medii mai mici de cinci, iar 839 au obtinut media 10.La proba de Limba si literatura romana, 135.101 de candidati (83,9%) au obtinut note peste cinci, iar 4.587 au obtinut nota 10.La proba de matematica 112.651 de candidati au luat note peste cinci (70,2%), iar 3.251 au luat nota 10.Elevii au obtinut cele mai multe note de 20 din ultimii 7 ani, la Evaluarea Nationala 2020, fiind in total 839 de medii de 10, inainte de contestatii. In anul 2014, au fost obtinute 225 de medii de 10, in anul 2015 au fost 456 de medii de 10, in 2016 au fost 241 de medii de 10, in 2017 au fost 497 de medii de 10, in anul 2018 au fost 345 de medii de 10, in anul 2019 s-au obtinut 459 de medii de 10, iar anul acesta, in 2020, au fost 839 de medii de 10, adica cel mai mare numar inregistrat in ultimii sapte ani.Doar in anul 2013 a fost un numar mai mare de medii de 10 decat anul acesta, in 2020, adica 856. In anul 2012 au fost 412 medii de 10, iar in anul 2011 au fost 434 de medii de 10.Cele mai multe medii de 10, potrivit Ministerului Educatiei, au fost obtinute in Bucuresti: 224. Din Bucuresti, cele mai multe medii de 10 au fost obtinute in sectoarele 1, 2 si 6, iar cele mai putine in sectoarele 3,4 si 5.La nivel national, cele mai multe medii de 10 au fost obtinute in judetul Cluj: 66. In topul judetelor dupa numarul mediilor de 10 urmeaza judetele Iasi (46), Arges (42), Brasov (30), Olt (25), Galati (23), Bacau (22), Vrancea, Timis, Neamt (21) si Dambovita 20.In privinta mediilor peste 5, cele mai bune scoruri le-au obtinut Bucuresti (87,6 %), CJ (88,7 %), Braila (86 %). Cele mai slabe rezultate, le-au obtinut judetele Giurgiu (60,3%), Teleorman (63,6 %), Botosani (67,7 %), Calarasi (68,6%).Ministerul Educatiei a pus la dispozitie istoricul Evaluarii Nationale in intervalul 2013-2020 atat pentru cele doua probe, cat si separat. Anul acesta au fost cei mai multi candidati inscrisi din ultimii sapte ani.Baza de date contine 172.531 de copii inscrisi la Evaluarea Nationala, dintre care 172.470 de copii din seria curenta (99,96%) si 61 de copii din serii anterioare (0,04%). In plus, 102.174 (59,22%) de copii sunt din mediul urban, iar 70.357 (40,78%) sunt din mediul rural. Mai mult, 87.370 (50,64%) sunt baieti, iar 85.161 (49,36%) sunt fete.Ministerul Educatiei a pus la dispozitie si o distributie a mediilor in functie de mediu si sex.